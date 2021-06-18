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PTT'nin dağıtım hizmetlerinde "elektrikli skuter" dönemi başlıyor (1) - Son Dakika

PTT'nin dağıtım hizmetlerinde "elektrikli skuter" dönemi başlıyor (1)

18.06.2021 13:51

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli skuter kullanımının, artık ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdeliyoruz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli skuter kullanımının, artık ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdeliyoruz. Pilot çalışması İstanbul ilimizde başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlarımız tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına inanıyoruz." dedi.

PTT AŞ'nin dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter kullanımı lansmanı, Bakan Karaismailoğlu, PTT AŞ Genel Müdürü Hakan Gülten ve PTT çalışanlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Karaismailoğlu, etkinlikteki konuşmasında bakanlığın sorumluluk alanı hakkında bilgi vererek, bir yandan Türkiye'nin imarı ve inşasına devam ederken, bir yandan da insana dokunan PTT gibi köklü kurumun çağın gereklerine uygun olarak dönüşümünü gerçekleştirdiklerini söyledi.

Özellikle, dijitalleşmeyi, mobiliteyi tüm iş alanlarında yaygınlaştırmak ve hızlandırmak, dünyada ve bölgede Türkiye'nin lojistik gücünü artırmak, ülke sathında ulaşım ve haberleşmede akıllı bir hareketliliği tesis etmek odağında çalıştıklarını belirten Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar atılan adımlar, projelerimiz, eylem planlarımız, yatırımlarımız kadar, köklü hizmet markalarımız da bu önemli misyonu yerine getirmede en önemli dayanağımızdır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimindeki baş döndürücü hız malumunuz. Hayatın her alanında etkisi olan bu gelişim, konfor ve kolaylığı, erişimde fırsat eşitliğini ve tasarrufu da beraberinde getiriyor. Bu minvalde, toplumların ulaşım konusundaki ihtiyaç ve beklentilerinde de yeni eğilimler ortaya çıkıyor. Bu yeni dönemin başlıklarını, verimli, güvenli, etkin, yenilikçi, dinamik, çevreci, katma değer sağlayan ve sürdürülebilir akıllı ulaşım sistemleri kavramları altında toplayabiliriz.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, doğaya duyarlılığımızı yansıtan uygulamalar geliştirerek, hayatı kolaylaştıran bu döneme entegrasyonumuzu hızla tamamlamak için önemli projeleri hayata geçiriyoruz. Bugün de çevre odaklı yaklaşımlarımızdan biri olan elektrikli skuter kullanımının, artık ülkemizin en köklü kurumlarından biri olan PTT dağıtım hizmetlerinde kullanılacağını müjdelemek için bir aradayız."

"Büyükşehirlerimizde elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla görüyoruz"

Bakan Karaismailoğlu, il ve ilçelerde yaşayan nüfusun her geçen yıl arttığına işaret ederek, bu değişimin yanında ulaşım ve lojistik hizmetleri, etkili sağlık hizmetleri, gelişmiş eğitim hizmetleri ve benzeri tüm konularda yeni ihtiyaçları ortaya çıkardığını dile getirdi.

Hızla gelişen ve büyüyen şehirler ve dijitalleşmenin getirdiği yeni teknolojilerin, kent içi ulaşımdaki hareketlilik ekosistemini de değişime uğrattığına dikkati çeken Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Büyükşehirlerimizde ortalama hızları saatte 25 kilometre olan elektrikli ve elektriksiz mikro hareketlilik araçlarını artık daha fazla görüyoruz. Trafik sıkışıklığı ve otopark sorunlarının önüne geçmesinin yanı sıra karbon açısından çevre dostu sistemler olan mikro hareketlilik araçları, gürültüsüz olmalarıyla da kent hayatına konfor katıyorlar. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak, bu gerçekten hareketle oluşturduğumuz sistemler, mevzuat düzenlemelerimiz ve teşvik politikalarımız ile vatandaşımızın yaşam kalitesini artırmaya, ruhsal ve bedensel sağlığını desteklemeye, çevre dostu bu sistemleri ülkemize kazandırmaya büyük önem veriyoruz.

Hizmetlerimizin en güzel örneklerinden biri de PTT'mizin elektrikli skuter kullanımına başlaması ve yaygınlaştırması olacaktır. Posta ve Telgraf Teşkilatımızın, dağıtım hizmetlerinde attığı bu önemli adım da ifade ettiğim çevre odaklı hizmet anlayışımızın bir ürünüdür. PTT'miz, çevreci uygulamalarının sayısını artırmakta ve bu alandaki hassasiyetini somut uygulamalarla ortaya koymaktadır."

"Salgın nedeniyle tüm dünyada birçok sektör zorlu bir sınavdan geçiyor"

Karaismailoğlu, büyükşehirlerde ve özellikle gençler arasında kullanımı yaygınlaşan elektrikli bisiklet ve e-skuter gibi mikro hareketlilik araçlarının dağıtım hizmetlerinde de kullanılmaya başlanmasının, karbon emisyonunu ve trafiği azaltarak vatandaşların çok daha hızlı bir şekilde hizmet almasını sağlayacağını söyledi.

Pilot çalışması İstanbul'da başlayacak olan uygulamanın, vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanacağına ve kısa süre içerisinde diğer illerimizi kapsayacak şekilde yaygınlaşacağına olan inancını paylaşan Karaismailoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yaptığımız çalışmalarla şehirlerimizin çehresinin güzelleştiğini, vatandaşlarımızın refah seviyesinin yükseldiğini ve milletimizin geleceğe çok daha güvenle baktığını belirtmek istiyorum. Şehirlerimizi birbirine bağlayan altyapı yatırımlarımız ile vatandaşlarımıza istihdam sağlarken, ticaretten turizme, bilişimden lojistiğe, tarımdan sanayiye pek çok sektörü yeni fırsatlarla buluşturuyoruz. Üretim kapasitesini ve ekonomik hacmini genişleten özel sektörümüz ise yurt içinde ve yurt dışında kurduğu iş birlikleriyle etki alanını artırıyoruz.

Yeni ürün-hizmet modelleri geliştirerek milletimizin kullanımına sunuyoruz. Tüm bu yatırımları hayata geçirirken kamu ve özel sektör olarak dünyanın yaşadığı teknolojik değişimi yakından izliyor, çağın hızına ayak uyduruyoruz. Hukuki düzenlemeleri de aynı hızla devreye alıyoruz. Yenilikçi, esnek ve çevreci uygulamalarla, vatandaşımızın hayatını kolaylaştırmak ve istihdam gücümüzün çalışma koşullarını iyileştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz."

Salgın nedeniyle tüm dünyada birçok sektörün zorlu bir sınavdan geçtiğini anımsatan Karaismailoğlu, bu süreçte yaşanan yüksek maliyetlere rağmen vatandaşlara hem kesintisiz olarak hem de kaliteden ödün vermeden hizmet sunma anlayışının, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının öncelikleri arasında yer aldığını anlattı.

Karaismailoğlu, bu çerçevede PTT'nin çalışmaları hakkında bilgi vererek, içinde bulunulan tüm koşullara rağmen, hizmetlerini yüksek görev sorumluluğu ile gece gündüz demeden sürdüren PTT'nin, adeta devletin vatandaşına uzattığı eli olduğunu söyledi.

Her geçen gün kendini yenileyen ve geliştiren, gelecek nesiller için geçmişin en güvenilir tanıklarından biri olan Posta ve Telgraf Teşkilatı'nın, uluslararası alanda imza attığı çalışmalarla da Türkiye'yi başarıyla temsil ettiğine işaret eden Karaismailoğlu, "Özellikle pandemi sürecinde üstün hizmet anlayışı ile görev yapmış olan ve her daim başarılı hizmetler sunarak özveri ve azimle çalışan PTT Ailemizin her bir ferdine canı gönülden teşekkür ediyorum, e-skuter'leri kullanacak arkadaşlarımıza da şimdiden hayırlı olsun." diye konuştu.

Bakan Karaismailoğlu, konuşmasının sonunda kullanıma sunulacak skuter'leri inceleyerek çalışanlardan bilgi aldı.

PTT'nin dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter dönemi başlıyor (1)
PTT'nin dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter dönemi başlıyor (1)
PTT'nin dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter dönemi başlıyor (1)
PTT'nin dağıtım hizmetlerinde elektrikli skuter dönemi başlıyor (1)

Adil Karaismailoğlu, Türkiye, Pilot, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel PTT'nin dağıtım hizmetlerinde 'elektrikli skuter' dönemi başlıyor (1) - Son Dakika


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