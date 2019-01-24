Son Dakika Haberleri: PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı

PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı

28 dakika önce

Konya'da PTT'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.

PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı, System.String[]
Konya'da   PTT'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı. 

Olay, bugün saat 09.10 sıralarında PTT Mevlana Posta İletişim Merkezi'nde meydana geldi. Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne gelen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 çalışan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.  Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:39 Kaynak: DHA

Konya, PTT, Güncel
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