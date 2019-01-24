PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı
28 dakika önce
Konya'da PTT'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya
'da PTT
'nin kargo bölümünde jandarmaya ait olduğu belirtilen bir kargo paketinin patlaması sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, bugün saat 09.10 sıralarında PTT Mevlana Posta
İletişim Merkezi'nde meydana geldi. Jandarmaya teslim edilmek üzere kargo bölümüne gelen ve içinde mühimmat olduğu belirtilen pakette belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlamada 2 çalışan yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Patlama sonucu kargo bölümünde hafif hasar oluştu. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:39 Kaynak: DHA
Afrin'de Patlama! 3 ÖSO Mensubu Hayatını Kaybetti
PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı
Son Dakika! Bakan Pakdemirli: Evcil Hayvanlarını Sokağa Terk Edenlere Yaptırım Uygulayacağız
Son Dakika! Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili BM Raportörü Türkiye'ye Geliyor