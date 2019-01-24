Son Dakika Haberleri: PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı (2)

PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı (2)

59 dakika önce

PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİKonya'da PTT'nin kargo bölümünde patlayan jandarmaya ait paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı.

PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama: 2 Yaralı (2), System.String[]
PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİ

Konya'da PTT'nin kargo bölümünde patlayan jandarmaya ait paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı. Akünün, 17 Ocak günü Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde define aramak isteyen 3 kişiden 2'sinin kendi yaptıkları patlayıcının infilak edip patlaması sonucu yaralandığı olayda ele geçirildiği ve kriminal laboratuvarına gönderildiği tespit edildi. Paketin yere bırakılmasıyla patlamanın yaşandığını, bu sırada yanındaki kolinin içinde bulunan parfümlerin de alev aldığı saptandı.

Tedavisi süren 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 10:16 Kaynak: DHA

Konya, PTT, Güncel
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