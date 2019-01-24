PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama 2 Yaralı(2)
1 saat önce
PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİKonya'da PTT'nin kargo bölümünde patlayan jandarmaya ait paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı.
PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİ
Konya'da PTT'nin kargo bölümünde patlayan jandarmaya ait paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı. Akünün, 17 Ocak günü Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde define aramak isteyen 3 kişiden 2'sinin kendi yaptıkları patlayıcının infilak edip patlaması sonucu yaralandığı olayda ele geçirildiği ve kriminal laboratuvarına gönderildiği tespit edildi. Paketin yere bırakılmasıyla patlamanın yaşandığını, bu sırada yanındaki kolinin içinde bulunan parfümlerin de alev aldığı saptandı.
Tedavisi süren 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 11:45 Kaynak: DHA
PTT Merkezinde Kargo Paketi Patladı: 1 Yaralı
Son Dakika! AK Parti'den Venezuela Açıklaması: Hiçbir Ülke Venezuela'ya Devlet Başkanı Atayamaz
Fransa Ekonomi Bakanı Duyurdu: Renault'nun CEO'su İstifa Etti
Mansur Yavaş: Hayvanlara Dindar İnsanların Çocukları Daha Fazla Eziyet Ediyor