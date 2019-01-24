PTT'nin Kargo Bölümünde Patlama 2 Yaralı(2)

PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİKonya'da PTT'nin kargo bölümünde patlayan jandarmaya ait paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı.

PATLAYAN PAKETTE AKÜ OLDUĞU BELİRLENDİ



Konya'da PTT'nin kargo bölümünde patlayan jandarmaya ait paketin içerisinde, akü olduğu ortaya çıktı. Akünün, 17 Ocak günü Meram ilçesi Kumralı Mahallesi Taşocağı mevkiinde define aramak isteyen 3 kişiden 2'sinin kendi yaptıkları patlayıcının infilak edip patlaması sonucu yaralandığı olayda ele geçirildiği ve kriminal laboratuvarına gönderildiği tespit edildi. Paketin yere bırakılmasıyla patlamanın yaşandığını, bu sırada yanındaki kolinin içinde bulunan parfümlerin de alev aldığı saptandı.



Tedavisi süren 2 yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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