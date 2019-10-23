Son Dakika Haberleri: PTT'nin kuruluşunun 179. yıl dönümü
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PTT'nin kuruluşunun 179. yıl dönümü

1 saat önce

Türkiye Posta Telgraf Teşkilatının (PTT) kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve beraberindekiler, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.

PTT'nin kuruluşunun 179. yıl dönümü, System.String[]

Türkiye Posta Telgraf Teşkilatının (PTT) kuruluşunun 179. yıl dönümü dolayısıyla Bilecik PTT Başmüdürü Serhat Bozkurt ve beraberindekiler, Vali Bilal Şentürk'ü ziyaret etti.


Vali Şentürk, PTT Başmüdürü Bozkurt, Merkez Müdürü Cemal Gayret ve İşletme Müdürü Abdulaziz Çivik ile personeli kabulünde, teşkilatın çalışmaları hakkında bilgi alarak başarılar diledi.

Bozkurt da 179 yıllık köklü geçmişi ile posta ve haberleşme sektöründe hizmet veren teşkilatın dünyanın dört bir yanına iletişim köprüleri kurarak dünya markası olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini anlattı.

Daha sonra PTT Başmüdürü Bozkurt, Vali Şentürk'e "30 Ağustos Zafer Bayramı Pul Portföyü" ve "Dünya Posta Günü Pulu" ile kişisel pulunu hediye etti.

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Haber Yayın Tarihi: 23.10.2019 02:20 Kaynak: AA
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