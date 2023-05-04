PTT'nin resmi hesabı AK Parti mitingini paylaşınca CHP'li Antmen tepkisini gösterdi: Devlet kurumu musunuz yoksa AKP taşeronu mu? - Son Dakika
Üye Girişi

PTT'nin resmi hesabı AK Parti mitingini paylaşınca CHP'li Antmen tepkisini gösterdi: Devlet kurumu musunuz yoksa AKP taşeronu mu?

04.05.2023 18:05
PTT'nin resmi hesabı AK Parti mitingini paylaşınca CHP'li Antmen tepkisini gösterdi: Devlet kurumu musunuz yoksa AKP taşeronu mu?

PTT'nin resmi hesabından Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı mitinglerin canlı yayınları paylaşıldı. Kurumsal hesaptan yapılan paylaşıma tepki gösteren CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP'nin taşeronu musunuz? AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak." dedi.

PTT'nin resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tartışma konusu oldu. PTT'nin Twitter'daki kurumsal hesabından Ulaştırma Bakanı ve AK Parti Milletvekili adayı Adil Karaismailoğlu'nun yaptığı mitinglerin canlı yayınları paylaşıldı. PTT bugün de Karaismailoğlu'nun Trabzon Ganita'daki seçim çalışmasını paylaştı.

CHP'Lİ VEKİL TEPKİ GÖSTERDİ

Söz konusu paylaşımlara CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen tepki gösterdi. Kişisel sosyal medya hesabından bir açıklama yapan Antmen, "PTT resmi hesaptan iktidarın mitinglerini paylaşıp duyuru yapıyor. Siz, devletin kurumu musunuz yoksa AKP'nin taşeronu musunuz?" ifadelerini kullandı.

"AKP TAŞERONUYSANIZ İSTİFA EDİN"

Antem sözlerini şöyle sürdürdü: "AKP taşeronuysanız istifa edin, sonra istediğiniz mitinge koşun. Zaten son 10 gününüz. Bu ve bütün hukuksuzluk ve emekçi zulümleriniz son bulacak."

PTT'nin resmi hesabından AK Parti mitingi paylaşılmasına CHP'li Antmen'den tepki: Devlet kurumu musunuz yoksa AKP taşeronu mu?
YORUMLAR (1)
  • Necati Kaya: Devlet adeta parti devleti oldu. Iktidar degisirse bunların sorumluları yargılanmalıdır. Devlet hizmetleri iptal edilmelidir. Cevap Yaz 13 5 Yayından Kaldır
500

AK Parti, PTT, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel PTT'nin resmi hesabı AK Parti mitingini paylaşınca CHP'li Antmen tepkisini gösterdi: Devlet kurumu musunuz yoksa AKP taşeronu mu? - Son Dakika


Son Dakika
19:36 Wanda Nara , Icardi'yle ilgili gelen soruya kalp ve aslan emojisiyle cevap verdi, taraftarlarla arasını düzeltti
19:30 Wanda Nara, Türkiye'yi çok sevdi! Yaptığı paylaşımla taraftarla arasını düzeltti
19:26 Economist dergisinin Erdoğan'la ilgili kapağına hükümet kanadından ilk tepki: 14 Mayıs'ta milletimiz bunlara cevabını verecek
19:15 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
19:09 Trabzon'da belediye otobüsü şarampole devrildi: 4 ölü, 21 yaralı
18:54 Yeniden açılan stant gerilimi tırmandırdı! Onlarca Trabzonlu, HÜDA PAR'a tepki yürüyüşüne çıktı
18:44 Galatasaray, Barış Alper Yılmaz'ın sözleşmesini uzattı! İşte anlaşmanın süresi
18:26 Görüşmenin perde arkasını anlattı! HÜDA PAR liderinin cevap vermek istemediği Barzani sorusu: Açıklamam doğru olmaz
18:12 Attila Szalai'nin babasının yaptığı açıklamaya göre Fenerbahçe'ye 20 milyon euro bonservis ücreti getiren oyuncuyu alır
18:09 F.Bahçe'nin istediği bedel ortaya çıktı! Attila Szalai'nin babasından transfer itirafı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.05.2023 19:47:56. #1.11#
SON DAKİKA: PTT'nin resmi hesabı AK Parti mitingini paylaşınca CHP'li Antmen tepkisini gösterdi: Devlet kurumu musunuz yoksa AKP taşeronu mu? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement