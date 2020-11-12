PTT öğretmenlere özel kampanya düzenledi - Son Dakika

PTT, 24 Kasım Öğretmenler Günü'ne özel kampanya düzenledi.

Edirne PTT Başmüdürlüğünden yapılan açıklamada, PTT'nin 24 Kasım Öğretmenler Günü için hazırladığı kampanya ile kargo taşımacılığında tüm öğretmenlerin yüzünü güldüreceği belirtildi.

Kampanya kapsamında öğretmenlerin 30 Kasım'a kadar yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargolarını yüzde 25 indirimli göndereceği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

" Türkiye'de geniş bir hizmet ağına sahip olan ve 180 yıldır faaliyetlerini geliştirerek güvenilir, kaliteli ve ulaşılabilir hizmet sunmayı amaçlayan PTT, özel günlerde de müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak adına çalışmalarını sürdürüyor.

PTT, Öğretmenler Günü'ne özel hazırladığı kampanya kapsamında öğretmen kimlik kartını ibraz ederek gönderi oluşturacak tüm öğretmenlere, 30 Kasım'a kadar yurtiçi varışlı APS kurye ve posta kargosunda yüzde 25 indirim uygulayacak."