PTT PAL ile Güvenlik-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi'ne imzalar atıldı
1 saat önce
PTT PAL ile Güvenlik-İş arasında bin 700 işçinin 18 ay faydalanacağı ve ücretlerde yüzde 14 artış sağlayan toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı.
PTT PAL ile Güvenlik-İş arasında bin 700 işçinin 18 ay faydalanacağı ve ücretlerde yüzde 14 artış sağlayan toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:50
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