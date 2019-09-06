Son Dakika Haberleri: PTT PAL ile Güvenlik-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi'ne imzalar atıldı
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PTT PAL ile Güvenlik-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi'ne imzalar atıldı

1 saat önce

PTT PAL ile Güvenlik-İş arasında bin 700 işçinin 18 ay faydalanacağı ve ücretlerde yüzde 14 artış sağlayan toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı.

PTT PAL ile Güvenlik-İş Sendikası Toplu İş Sözleşmesi'ne imzalar atıldı, System.String[]

PTT PAL ile Güvenlik-İş arasında bin 700 işçinin 18 ay faydalanacağı ve ücretlerde yüzde 14 artış sağlayan toplu iş sözleşmesine imzalar atıldı.

PTT, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 06.09.2019 02:50 
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