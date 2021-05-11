PTT personelinin Eskişehirli Başmüdür sevinci - Son Dakika

PTT personelinin Eskişehirli Başmüdür sevinci

11.05.2021 10:12
PTT personelinin Eskişehirli Başmüdür sevinci, System.String[]

Eskişehir PTT Başmüdürlüğüne uzun yıllar sonra Eskişehirli bir başmüdürün atanması, personeller tarafından sevinçle karşılandı.

Eskişehir PTT Başmüdürlüğüne uzun yıllar sonra Eskişehirli bir başmüdürün atanması, personeller tarafından sevinçle karşılandı.

Göreve 5 Mayıs Salı günü başlayan Tufan Üner, 2005 yılından beri Eskişehir'de PTT memuru olup, tüm ilçelerde görev yaptı. Eskişehir'de doğan 43 yaşındaki başmüdür, ataması yapılmadan önce Odunpazarı Dağıtım Müdürlüğü görevindeydi.

"İnşallah aldığım görevi, daha ileriye götüreceğim"

Atanmış olduğu Eskişehir PTT Başmüdürlüğü görevinin verdiği gururu dile getiren Tufan Üner, "Genel müdürlük tarafından ayın 5'inde atamam gerçekleşti. 180 yıllık dev bir kurumda başmüdür olarak atanmak benim için büyük bir gurur kaynağı oldu. İnşallah aldığım görevi, aldığım yerden daha ileriye götüreceğim. Bana güvenenleri mahcup etmeyeceğim" dedi.

"Eskişehir'de çok güzel bir ekip var"

Çalışma prensiplerinin ve Eskişehir'de çalışan personelin birbirini tamamladığını belirten Başmüdür Üner, "PTT olarak bizim amacımız posta, kargo ve bankacılık alanında toplumsal sorumluluk bilinciyle, kaliteli ve ekonomik hizmetler sağlayarak müşteri memnuniyetini sağlamaktır. Ayrıca hizmet verdiğimiz alanlar hizmet kalitemizi geliştirerek öncü bir kurum olma hedefiyle hareket ediyoruz. İnşallah bu doğrultuda çalışmalarımıza devam edeceğiz. Eskişehir'de çok güzel bir ekip var. Çalışan arkadaşlarımızın tamamının görev bilinci çok yüksek. Eskişehir'deki personelimizle birlikte kurumumuzu çok daha iyi yerlere taşıyacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.

"Personelimiz Eskişehir'deki sistemi, şehri ve personelleri bilen birisinin başmüdür olmasına çok mutlu oldu"

Uzun yıllar sonra Eskişehir PTT Başmüdürlüğü'ne Eskişehirli bir başmüdürün atanmış olmasının personeller arasında sevinçle karşılandığını ve bunun işleyişe önemli bir katkısı olacağını belirten Eskişehir PTT Başmüdürü Tufan Üner şu ifadeleri kullandı:

"Atamalar Genel Müdürlük tarafından yapılıyor. Tamamen kısmetle alakalıdır. Uzun yıllardır gelen başmüdürler hep başka illerden oluyordu. Atanan Eskişehirli başmüdür olmak bana nasip oldu. Benim atanmamla birlikte personellerde çok güzel bir hava oluştu. İşleyişi olumlu yönde etkileyeceğini düşünüyorum. Personelimiz Eskişehir'deki sistemi, şehri ve personelleri bilen birisinin başmüdür olmasına çok mutlu oldu. Eskişehir'de geçirdiğim 16 yıllık meslek hayatımda, bütün ilçelerdeki PTT şubelerinde ve birçok mahalledeki şubede görev yaptım. Çalışan personeller beni tanıyor ve ben de onları tanıyorum." - ESKİŞEHİR

PTT personelinin Eskişehirli Başmüdür sevinci

Eskişehir, Mayıs, Salı, PTT, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam PTT personelinin Eskişehirli Başmüdür sevinci - Son Dakika


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