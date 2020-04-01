PTT : Sosyal mesafe hayat kurtarır - Son Dakika

İstanbul DHA - PTT'den yapılan açıklamada, "Tüm müşterilerimizden, iş yerlerimiz önünde aldığımız sosyal mesafe düzenlemelerine ve hijyen tedbirlerine uyma konusunda gerekli özeni göstermelerini bekliyoruz" denildi.

PTT Şubelerinin önünde bugün oluşan yoğunlukta vatandaşların sosyal mesafe kuralına uymadığı görülmüştü.

PTT'den açıklama yapıldı. Açıklamada, "Koronavirüsün yaşamımızı etkilediği bu süreçte sosyal yardım, işsizlik maaşı ve emekli maaşı alan müşterilerimize güvenli bir şekilde hizmet vermeyi sürdürüyoruz. Müşterilerimiz ve çalışanlarımızın sağlığı için iş yerlerimizin önünde sosyal mesafe kurallarına uygun düzenlemeler yapıyoruz. Emniyet teşkilatımız ile iş birliği içinde vatandaşımızı sosyal mesafe konusunda uyarıyor, hijyen tedbirlerini hatırlatıyoruz" denildi.