PTT Spor'da kulüp başkanlığına Ali İhsan Karaca seçildi - Son Dakika

PTT Spor'da gerçekleşen olağan genel kurul sonucunda kulüp başkanlığına Ali İhsan Karaca seçildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, aynı zamanda PTT Anonim Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Ali İhsan Karaca görevine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaca, Vestel Venus Sultanlar Ligi'nde mücadele eden takımları PTT Spor'un başarısı için çalışacaklarını belirtti.

Karaca, PTT'nin 43 bin kişilik büyük bir aile olduğunu ve bu aileyi başarılarla mutlu etmeyi istediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Amaçlarımızdan biri de Türk sporuna katkı sağlamak. Gururumuz filenin güvercinlerini bu sene üst sıralara taşıyacak stratejiler oluşturarak hedeflerimize adım adım ilerleyeceğiz. PTT Spor olarak, birlik ve beraberlik duygusunun üst seviyede olduğu bu dönemde zeki, çevik ve ahlaklı sporcular yetiştirme misyonumuz doğrultusunda ülkemiz sporuna hizmet edeceğiz."