PTT şubelerindeki kuyruklara önlem amacıyla sosyal yardımlar evlerde ödeniyor - Son Dakika

KÜTAHYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında PTT şubelerindeki kuyruklara önlem amacıyla sosyal yardımlar polis ve jandarma eşliğinde evlere giden PTT görevlilerince ödenmeye başladı. Kütahya Valiliği İl Hıfzıssıhha Kurulu kararına göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ekonomik istikrar kalkanı paketi destek programı çerçevesinde PTT şubelerinden ödenecek olan sosyal yardımlar, evlerde ödenmeye başladı. Kütahya Valisi Ömer Toraman başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulu aldığı karar üzerine il ve ilçe merkezlerinde mahalle bekçileri, köylerde jandarma ekipleriyle PTT görevlileri tarafından ödeniyor. Kütahya Emniyet Müdürlüğü ödemeler için bir ekip kurarak PTT görevlileriyle birlikte evlere gitti. Hazırlanan ödeme listelerinden kontrol edilen ailelere ödemeler teslim edildi.