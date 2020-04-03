PTT şubelerinin önü boş kaldı - Son Dakika

PTT şubelerinin önü boş kaldı

Sosyal yardımların evde yapılmasıyla ilgili kararından haberdar olmayanlar şubeye geldi

ADIYAMAN - Sosyal yardım ödemelerinin evde yapılması ile ilgili kararın ardından uzun kuyruk ve yoğunluk oluşturan vatandaşlar PTT şubelerinin önünü boş bıraktı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı çerçevesinde PTT aracılığıyla 1000 TL sosyal yardım yapıyor. PTT şubelerinin önünde sosyal yardım alacak kişilerin sosyal mesafe kuralının uygulanamaması üzerine sosyal yardım ödemelerinin hak sahiplerine kendi ikametlerinde yapılması kararı alındı. Önceki günlerde aşırı yoğunluk yaşayan PTT şubeleri alınan kararın ardından kapandı. PTT şubelerinin önü boş kalırken, karardan haberdar olmayan bazı vatandaşlarda vardı. Yardım parasını almak için gelen vatandaşlara görevliler durumu anlattı. Vatandaşlar yardım parasını alamadan eli boş döndü.