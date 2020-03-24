PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı - Son Dakika

PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı

6 saat önce

ŞANLIURFA'da PTT şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı, System.String[]

ŞANLIURFA'da PTT şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.

Şanlıurfa'da, fatura ödeme ve çeşitli işlemlerini yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruk oluşturuyor. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kalabalık, aralarında mesafe bırakmadan kuyruğa giriyor. Yapılan çağrılara aldırış etmeyen kalabalık, şubeye gruplar halinde alınarak işlemleri gerçekleştiriliyor.


Şanlıurfa, PTT, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:39 Kaynak: DHA

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