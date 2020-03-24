PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı - Son Dakika

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PTT şubelerinin önünde sıra bekleyenler, sosyal mesafe kuralına uymadı
6 saat önce
ŞANLIURFA'da PTT şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
ŞANLIURFA'da PTT şubelerinin önünde sıra bekleyen vatandaşların, sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü.
Şanlıurfa'da, fatura ödeme ve çeşitli işlemlerini yaptırmak için PTT şubelerine gelenler, uzun kuyruk oluşturuyor. Çoğunluğu kadınların oluşturduğu kalabalık, aralarında mesafe bırakmadan kuyruğa giriyor. Yapılan çağrılara aldırış etmeyen kalabalık, şubeye gruplar halinde alınarak işlemleri gerçekleştiriliyor.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 02:39 Kaynak: DHA
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