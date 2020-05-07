PTT şubesi önündeki kuyruğun sonu görünmedi - Son Dakika

DENİZLİ'de çeşitli işlemleri nedeniyle PTT önünde sıra bekleyen vatandaşlar sonu gözükmeyen uzun kuyruk oluşturdu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sosyal mesafeye uyarak sıra bekleyen vatandaşların oluşturduğu kuyruğun uzunluğu yaklaşık 500 metreyi bulurken, kuyruğun sonu da gözükmedi.

Denizli 'nin en işlek yerlerinden biri olan Gazi Mustafa Kemal Paşa Bulvarındaki PTT Çınar Şubesi önünde işlemlerini yaptırmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruk oluşturdu. Genellikle e-devlet şifresi olmak üzere para gönderme gibi çeşitli işlemler yaptırmak isteyenler sabahın erken saatlerinde kuyruğa girdi. Sürekli olarak PTT şubesi önünde bekleyen polis ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında vatandaşları sosyal mesafeye uymaları konusunda uyardı. Sosyal mesafeye uyan vatandaşların oluşturduğu kuyruk PTT önünde başlayarak Horoz heykelinin bulunduğu Delikliçınar Meydanı 'na kadar yaklaşık 500 metreyi buldu. Sabah erken saatlerde geldiklerini söyleyen vatandaşlar 3-4 saat beklediklerini, sıranın yavaş ilerlediğini söyledi.

Yurt dışına para göndermek için sıraya girdiğini söyleyen Bülent Abramak, "Saat 08.00'de geldim ve sıraya girdim. Yurt dışına para göndereceğim. Öğlen olmak üzere 4 saattir bekliyorum. Kuyruğun sonunu göremiyoruz" dedi.

4 saattir kuyrukta ayakta Belediğini ifade eden Hüseyin Yaka ise, "'Erken gidersem kimse olmaz' diyerek, saat 08.00 geldim. Ancak sıra bir türlü bitmedi. 4 saattir bekliyorum. Sadece e-devlet şifresi alacağım. Sabahtan beri ayakta bekliyorum, rezil olduk" diye konuştu.