PTT Şubesinde Koli Patladı İddiası: 1 Yaralı

PTT şubesinde koli patladı iddiası: 1 yaralıKONYA - Konya'da sabah saatlerinde PTT şubesinde bulunan bir kolinin patladığı iddia edildi.

PTT şubesinde koli patladı iddiası: 1 yaralı



KONYA - Konya'da sabah saatlerinde PTT şubesinde bulunan bir kolinin patladığı iddia edildi. Olayda 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Olay saat 08: 50 sıralarında Konya'nın merkez ilçesi Karatay'daki PTT şubesinde meydana geldi. İddiaya göre ofise gelen bir kolide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

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