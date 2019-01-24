Son Dakika Haberleri: PTT Şubesinde Koli Patladı İddiası: 1 Yaralı

PTT Şubesinde Koli Patladı İddiası: 1 Yaralı

1 saat önce

PTT şubesinde koli patladı iddiası: 1 yaralıKONYA - Konya'da sabah saatlerinde PTT şubesinde bulunan bir kolinin patladığı iddia edildi.

PTT şubesinde koli patladı iddiası: 1 yaralı

KONYA - Konya'da sabah saatlerinde PTT şubesinde bulunan bir kolinin patladığı iddia edildi. Olayda 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olay saat 08: 50 sıralarında Konya'nın merkez ilçesi Karatay'daki PTT şubesinde meydana geldi. İddiaya göre ofise gelen bir kolide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:53 Kaynak: İHA

Sabah, Konya, PTT, 3. Sayfa
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