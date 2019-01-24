PTT Şubesinde Koli Patladı İddiası: 1 Yaralı
1 saat önce
PTT şubesinde koli patladı iddiası: 1 yaralıKONYA - Konya'da sabah saatlerinde PTT şubesinde bulunan bir kolinin patladığı iddia edildi.
PTT şubesinde koli patladı iddiası: 1 yaralı
KONYA - Konya'da sabah saatlerinde PTT şubesinde bulunan bir kolinin patladığı iddia edildi. Olayda 1 kişinin de yaralandığı belirtildi.
Olay saat 08: 50 sıralarında Konya'nın merkez ilçesi Karatay'daki PTT şubesinde meydana geldi. İddiaya göre ofise gelen bir kolide patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 09:53 Kaynak: İHA
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