PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı

24.02.2022 12:19

PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandıDİYARBAKIR Diyarbakır'da, bir PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 18 bin 500 lira soygun yaparak kaçan 3'üncü şüpheli de yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı

DİYARBAKIR Diyarbakır'da, bir PTT şubesine pompalı tüfek ve tabanca ile girip, 18 bin 500 lira soygun yaparak kaçan 3'üncü şüpheli de yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

Olay, 17 Şubat'ta Kayapınar ilçesi Fırat Bulvarı'ndaki PTT Gaziler Şubesi'nde mesai bitimine yakın meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Şubeye gelen 1'i pompalı tüfekli, 2'si tabancalı ve maskeli 3 soyguncu, görevliyi tehdit ederek torbaya koydukları 18 bin 500 lirayı alıp bölgeden kaçtılar. Kaçan şüpheliler, arama çalışmaları devam ederken yapılan çalışmalar sonucu 24 saat içerisinde 2 şüpheli yakalanarak sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştı.

Olayla ilgili çalışmalarını sürdüren polis ekipleri, 3'üncü şüpheliyi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan Y.G., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine konuldu.

PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı
PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı
PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Diyarbakır'da PTT şubesinden silahlı soygunla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi Son dakika haber... Diyarbakır'da PTT şubesinden silahlı soygunla ilgili tutuklu sayısı 3'e yükseldi Diyarbakır'daki PTT soygununda 3'üncü şüpheli de tutuklandı Diyarbakır'daki PTT soygununda 3'üncü şüpheli de tutuklandı

Pompalı Tüfek, Diyarbakır, Silah, PTT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı - Son Dakika


Son Dakika
12:49 Rusya Ukrayna'ya karşı operasyon başlattı! İşte hedefteki kentler
12:44 Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski'den açıklama: Eli silah tutan her vatandaşa silah verilecek
12:40 Damla Ersubaşı evlenme teklifi aldığı eski eşiyle tekrar ayrıldı
12:10 Dünya koronavirüs tedbirlerini gevşetiyor! Hangi ülkede hangi uygulamalar kaldırıldı?
12:06 Çağla Şikel, babasının ölüm haberini aldığı anı anlattı: Bağırdığımı hatırlıyorum
12:03 Magnum ve Bobi uyuşturucuya geçit vermiyor! Onların burunlarından hiçbir şey kaçmıyor
12:02 Ruslar Kharkiv şehrine havadan girdi! Hava indirme harekatı görüntüleri paylaşıldı
11:59 Türk vatandaşları sığınakta! Ukrayna'da kalan Sinan Bayraklı o anları dua ederek paylaştı
11:59 Ukraynalı futbolcu savaşa böyle tepki gösterdi! Attığı gol sonrası Ukrayna Devlet Arması'nın olduğu bir tişört giydi
11:55 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan Rusya'nın harekatına ilişkin ilk açıklama: Türkiye, güvenliği açısında Montrö'ye sadık kalmalıdır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2022 12:55:17. #1.12#
SON DAKİKA: PTT şubesinde silahlı soygun yapan 3'üncü şüpheli de tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement