PTT şubesinden 170 bin lira çalan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Bolu'da PTT şubesinden 170 bin lira çaldıktan sonra paralarla birlikte yakalanan güvenlik görevlisi adliyeye sevk edildi.

Olay, önceki gece Gölyüzü Mahallesi Dere Sokak'ta bulunan PTT Gölyüzü şubesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sabah PTT şubesine gelen çalışanlar, kapının açık olduğunu farketti. İçeride kimsenin olmadığını gören çalışanlar, hırsızlık şüphesiyle durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ve Olay Yeri İnceleme ekipleri sevk edildi. Banka yetkilileriyle birlikte yapılan incelemelerde bankamatikten 150 bin lira, kasadan ise 20 bin lira olmak üzere toplam 170 bin lira çalındığı tespit edildi. Ekipler, zanlının bulunması için güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemede soygunu yapan kişinin PTT Merkez Şubesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan U.I. olduğu belirlendi. U.I., çaldığı paralarla birlikte saklandığı evde yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen zanlı, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - BOLU