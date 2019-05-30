PTT 'Tüketici Kredisi' hizmete sunuldu

PTT AŞ ihtiyaç sahipleri için "PTT Tüketici Kredisi" hizmetine başladı.

PTT AŞ ihtiyaç sahipleri için "PTT Tüketici Kredisi" hizmetine başladı. Daha önce sadece kurum çalışan ve emeklileri için sağlanan hizmet, bundan böyle tüm PTT müşterilerine sunulacak.



Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi'nin (PTT AŞ) Aktifbank ile imzaladığı protokol kapsamında teknik altyapı çalışmalarına 2018 sonu itibariyle başladığı "Tüketici Kredisi" uygulaması PTT AŞ müşterilerinin hizmetine sunuldu.



Yapılan şirket açıklamasına göre PTT AŞ 2019 yılı sonuna kadar anlaşma sağlayacağı bankalar üzerinden yeni kampanyalarla tüm müşterilerine kredi hizmeti sunmaya devam edecek.



Nüfus cüzdanıyla başvuru yapılabilecek



İhtiyaç sahipleri PTT Tüketici Kredisi'ne sadece nüfus cüzdanları veya T.C. kimlik kartlarıyla başvuru yapabilecek. Kredinin ilgili banka tarafından onaylanmasının ardından kişinin gelir durumunu belgelendirmesiyle kredi işlemi tamamlanmış olacak ve kredi aynı gün verilebilecek. PTT AŞ müşterileri ihtiyaç kredisi olarak 60 ay vadeye kadar kredi başvurusu gerçekleştirebilecek. - İSTANBUL

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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