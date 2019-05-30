'PTT Tüketici Kredisi' hizmete sunuldu
39 dakika önce
PTT AŞ, daha önce sadece kurum çalışanlarına ve emeklilerine sağladığı "Tüketici Kredisi" hizmetini, müşterilerine de sunmaya başladı.
PTT
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 01:33
AŞ, daha önce sadece kurum çalışanlarına ve emeklilerine sağladığı "Tüketici Kredisi" hizmetini, müşterilerine de sunmaya başladı.
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