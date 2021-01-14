- PTT ve Azerpost arasında iş birliği protokolü imzalandı - Son Dakika

- PTT ve Azerpost arasında iş birliği protokolü imzalandı

BAKÜ - Türkiye ile Azerbaycan arasında hızlı para transferi konusunda iş birliği protokolü imzalandı.

Türkiye ve Azerbaycan arasında birçok alanda hayata geçirilen iş birliği ve ortak girişimlere bir yenisini daha ekledi. Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi ve Azerbaycan'ın resmi posta kurumu Azerpost arasında hızlı para transferi konusunda iş birliği protokolü imzalandı. Bakü'de düzenlenen imza törenine Azerpost Baş Direktörü Emin Efandiyev, PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, Aktif Bank Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Sümer, UPT Genel Müdürü Hakan Özat ve ilgili kurumların üst düzey yöneticileri katıldı.

Törende açıklamalarda bulunan PTT Genel Müdürü Hakan Gülten, "Bugün yapacağımız anlaşmayla UPT dediğimiz Uluslararası para transfer sistemimiz var, onun yaygınlaştırmasını yapıyoruz burada. Azerbaycan'da da en güçlü partnerlerden biri de Azerpost. Azerpost şubelerini kullanarak bunun hem daha güçlü, hem daha güvenilir bir şekilde, daha hızlı bir şekilde para transfer işlemlerinin yapabilmesini sağlayacağız. Para transferi anlaşmasının ardından da hem iyi ticaret alanında, hem de posta taşımacılığı, kargo taşımacılığı anlamında karşılıklı ne tarz geliştirmeler yapabiliriz bunları görüşeceğiz. Bundan sonraki süreçte daha güçlü bir iş birliğine gideceğiz Azerpost'la birlikte" diye konuştu.

Para transferi anlaşmasının en geç 2 ay içerisinde yürürlüğe gireceğini belirten Hakan Gülten, "Şu an 1-2 şubede işlemler bugünden başlıyor. Öngörümüz Şubat ayı başı ve ortasına doğru tüm Azerpost şubelerinde bu işlemlerin yapılabilir hale gelmesi. Onunla ilgili de Azerbaycan'da gerekli duyurularımızı ve tanıtımlarımızı yapacağız" dedi.

PTT ve Azerpost bünyesinde Türkiye ve Azerbaycan arasında gerçekleştirilecek para transferleri artık UPT'nin sağladığı altyapı ile yapılacak. Türkiye ve Azerbaycan arasında para transferi yapmak isteyenler her iki kurum aracılığı ile doğrudan, hızlı, ucuz ve güvenilir bir hizmet alacak.