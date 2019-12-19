PTT ve TFDF'den Ankara Milli Pul Sergisi

PTT AŞ ve Türkiye Filateli Dernekleri Federasyonu (TFDF) iş birliğiyle 20-30 Aralık'ta PTT Pul Müzesi'nde "Ankara Milli Pul Sergisi" düzenlenecek.

PTT AŞ'den yapılan açıklamaya göre, sergi alanında "Ankara Milli Pul Sergisi 20-30.12.2019" ibareli özel tarih damgası kullandırılacak. Sergi için üretilen özel tarih damgalı zarflar 3,5 lira bedelle satılacak.

Serginin açılış günü olan 20 Aralık'ta Ankara Milli Pul Sergisi konulu, 4 lira bedelli, özel gün zarfıyla 2,4 lira ve 5,5 lira bedelli pul baskılı posta kartları satışa sunulacak.

Aynı gün sergi alanında, "Ankara Milli Pul Sergisi 20.12.2019 ANKARA" ibareli özel gün zarfına ait özel tarih damgası kullandırılacak.

Özel tarih damgalı zarflar, özel gün zarfları ve pul baskılı posta kartlarının, sergi alanının yanı sıra PTT iş yerlerinde, www.filateli.gov.tr adresinde ve filateli cep uygulaması aracılığıyla satışı gerçekleştirilecek.