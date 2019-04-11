PTT'yi Soyan Hırsızın Vezneden 17 Bin TL Çaldığı Ortaya Çıktı
1 saat önce
Ankara'da çalışanlar öğle molasında olduğu esnada PTT şubesine giren hırsızın 17 bin TL çaldığı ortaya çıktı.
Ankara
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:48 Kaynak: İHA
'da çalışanlar öğle molasında olduğu esnada PTT
şubesine giren hırsızın 17 bin TL çaldığı ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Yenimahalle
Mesa'da çalışanlar öğle molasında olduğu esnada PTT şubesinin soyulması ile ilgili çalışma başlatan polis, olay yerinde yapılan parmak izi çalışmaları ve güvenlik kameraları görüntülerinden soygunu bir kişinin işlediğini belirledi. İlk bilgilere göre vezneden 4 bin TL alındığı öğrenilmişti. Ancak yapılan inceleme ve sayım sonrasında 17 bin liranın çalındığı ortaya çıktı. Polis
hırsızın yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. - ANKARA
Dolar, Euro ve Altında Hareketli Anlar Yaşanıyor! İşte Güncel Rakamlar
Ailesinin Cep Telefonunu Elinden Aldığı 16 Yaşındaki Çocuk, Evi Terk Etti
Kadınları Taciz Ettiği İddiasıyla Gözaltına Alındı
Kuzugöbeği Mantarı Kilosu 100 TL'den Satılıyor