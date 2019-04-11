Son Dakika Haberleri: PTT'yi Soyan Hırsızın Vezneden 17 Bin TL Çaldığı Ortaya Çıktı

PTT'yi Soyan Hırsızın Vezneden 17 Bin TL Çaldığı Ortaya Çıktı

1 saat önce

PTT'yi soyan hırsızın vezneden 17 Bin TL çaldığı ortaya çıktıANKARA - Başkent'te Yenimahalle Mesa'da PTT Şubesi'ne giren hırsız 17 Bin TL parayı çalarak kayıplara karıştı.

PTT'yi soyan hırsızın vezneden 17 Bin TL çaldığı ortaya çıktı

ANKARA - Başkent'te Yenimahalle Mesa'da PTT Şubesi'ne giren hırsız 17 Bin TL parayı çalarak kayıplara karıştı. Polis olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı.
Ankara'da çalışanlar öğle molasında olduğu esnada PTT şubesi soyulmuştu. Olay sonrasında yapılan araştırmalarda suçu bir kişinin işlediği belirlendi. İlk edinilen bilgilere göre veznedeki 4 Bin TL alındığı öğrenilmişti. Ancak yapılan incele ve sayım sonrasında 17 Bin TL paranın çalındığı ortaya çıktı. Polis hırsızın yakalanması için olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Olay yerinde yapılan parmak izi çalışmaları, güvenlik kameraları görüntülerinden hırsızın aranması devam ediyor.
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 06:17 Kaynak: İHA
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