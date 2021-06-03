PttAVM.com, Ankara'nın 5 bölgesinde aynı gün teslimata başladı

TÜRKİYE'nin yerli ve milli e-ticaret platformu PttAVM.com, Ankara'nın 5 bölgesinde aynı gün teslimat uygulamasını hayata geçirdiğini duyurdu. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, "Şu anda Beytepe, Alacaatlı, Ümitköy, Çayyolu, İncek gibi bölgelere aynı gün teslimat yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde teslimat yapılan bölgelerin sayısını artıracağız" dedi.

PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, yaptığı açıklamada, aynı gün teslimat seçeneğinin kullanıldığı bölgelerdeki alışveriş alışkanlıklarına ilişkin de bilgi verdi. Çevikoğlu, "Vatandaşlar özellikle Tarım Kredi Kooperatifi, Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ), Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve FİSKOBİRLİK gibi Türk çiftçisinin alın teriyle ürettiği ürünlere ağırlık veriyor. Daha çok gıda ürünlerinin aynı gün teslimat edildiğini görüyoruz" dedi.

"TESLİMAT YAPILAN BÖLGELERİN SAYISINI ARTIRACAĞIZ"

Özellikle pandemi döneminde müşteri alışkanlıklarının değiştiğini belirten Hakan Çevikoğlu, "İnsanlar artık sipariş ettikleri ürünlere daha hızlı ulaşmak istiyor. Bizler de bu beklentiyi karşılamak adına ilk adımı attık. Şu anda Beytepe, Alacaatlı, Ümitköy, Çayyolu, İncek gibi bölgelere aynı gün teslimat yapıyoruz. Önümüzdeki dönemde teslimat yapılan bölgelerin sayısını artıracağız. Önümüzdeki dönemde e-ticaretle tanışanların sayısı daha da arttıkça hizmet kalitesinin daha da artması gerekecek. Bunun için de e-ticaret sektörü olarak bu beklentiyi biz de boşa çıkarmayacağız" diye konuştu.

PTTAVM.COM 9 YAŞINDA

PttAVM.com platformunun 9'uncu yaşına girdiğini de sözlerine ekleyen Çevikoğlu, " Türkiye'nin 'Güven Damgalı' ilk e-ticaret platformu olarak, 2 asırlık PTT güvencesini de yanımıza alarak bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara e-ticaret hizmeti sunuyoruz. Halihazırda 10 milyondan fazla üye, 25 milyondan fazla ürün ve 25 binden fazla tedarikçimizle kurulduğumuz günden bu yana her geçen gün büyümeye devam edeceğiz" ifadesini kullandı.