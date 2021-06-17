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PttAVM.com Babalar Günü'ne özel indirimleri başlattı - Son Dakika

PttAVM.com Babalar Günü'ne özel indirimleri başlattı

17.06.2021 10:15
PttAVM.com Babalar Günü'ne özel indirimleri başlattı, System.String[]

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, Babalar Günü'nde yüzde 25 oranında kargo indirimi sunarken, özel indirimlerini vatandaşlarla buluşturuyor.

TÜRKİYE'nin yerli ve milli yatırımlarıyla kurulan PttAVM.com, Babalar Günü'nde yüzde 25 oranında kargo indirimi sunarken, özel indirimlerini vatandaşlarla buluşturuyor.

Türkiye'nin milli e-ticaret platformu PttAVM.com, Babalar Günü'ne yönelik indirimli fiyatlarını onlarca üründe vatandaşlarla buluşturuyor. Şirket, yüzde 25 oranında kargo indirimi sunarken, Babalar Günü'ne özel indirimleri başlattı. PttAVM.com Genel Müdürü Hakan Çevikoğlu, Babalar Günü'ne yönelik hazırladıkları kampanya ile vatandaşların yanında olduklarını söyledi. Bu dönemde tespih, saat, bileklik, gözlük gibi ürünlere daha fazla talep olduğunu belirten Çevikoğlu, "Elektronik ürünler arasında da özellikle tıraş makinelerinin hediye edildiğini görüyoruz. Babalar Günü, bizim 9'uncu yılımızı kutladığımız döneme denk geldi. 17 Haziran'a kadar 200 TL ve üzerinde alışveriş yapan tüm müşterilerimize birçok özel hediye kazanma fırsatı sunuyoruz. Yapacağımız çekilişle seçtiğimiz 17 özel ürünü müşterilerimize hediye edeceğiz. Vatandaşlarımız hediyeleriyle hem babalarını sevindirecek hem de çekilişe katılarak kendileri sevinebilecek. PTT'nin bugüne yönelik kargo gönderilerine uyguladığı yüzde 25 indirim pandemi sürecinde birbirinden uzak kalan kişiler için çok değerli oldu. Kargoların ulaşamadığı birçok bölgeye ulaşan PTT Kargo ile birbirinden uzak kalan baba ve çocuklara kolaylık sağlıyoruz. Platformumuzda yer alan 25 milyondan fazla ürünle 10 milyonu aşan kullanıcımıza kaliteli hizmet vermeye devam edeceğiz" diye konuştu.

'BABALARA HEDİYE ARAYIŞI ARTTI'

Pandemi öncesi döneme kıyasla bu tip özel günlerde online alışverişlerin daha fazla tercih edildiğini kaydeden Çevikoğlu, "Ülkemizde 2020'nin Mart ayında başlayan pandemi süreci e-ticarete yeni bir ivme kazandırdı. E-ticaret hacmi 3-4 yılda ulaşılacak seviyeye kısa sürede ulaştı. Özel günlerde yapılan alışverişlerin etkisini pandemi öncesi de görüyorduk ancak hastalık süreciyle online alışveriş alışkanlığı daha da arttı. Örneğin Babalar Günü'ne baktığımızda babalara alınan ürünlerin aramalarında yüzde 50'ye yakın artışlar gözlemliyoruz" ifadelerini kullandı.


PttAVM.com Babalar Günü'ne özel indirimleri başlattı

Babalar Günü, Türkiye, Pandemi, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel PttAVM.com Babalar Günü'ne özel indirimleri başlattı - Son Dakika


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