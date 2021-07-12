PTTAVM'NİN 'DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL' BÜYÜK ÇEKİLİŞİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ - Son Dakika

PTT iştirak şirketi Pttavm.com 9'uncu yaşını, 17 hediye dağıtarak kutladı. On binlerce başvuru arasında noter huzurunda yapılan çekilişte, Türkiye'nin farklı illerinden 17 Pttavm.com kullanıcısı hediyelerine kavuştu.

Pttavm.com Ankara ofisinde gerçekleştirilen çekiliş noter huzurunda gerçekleşti. Türkiye'nin farklı yerlerinden on binlerce Pttavm.com üyesi arasından yapılan çekiliş online olarak Pttavm.com instagram adresinden de yayınlandı. Yapılan çekilişte, cep telefonundan, oyun konsoluna, televizyondan, laptopa, robot süpürgeden elektrikli scooter'a kadar birçok elektronik eşya Bursa, İstanbul, Karabük ve Ankara gibi Türkiye'nin dört bir yanında bulunan pttavm.com üyelerine gönderildi.

'GÜVEN DAMGALI İLK E TİCARET PLATFORMU'

Pttavm.com Yetkilisi Melisa Sayın çekilişe yüzbinlerce pttavm.com kullanıcının başvurduğunu söyledi. Sayın, Türkiye'nin 'Güven Damgalı" ilk e-ticaret platformu olan Pttavm.com olarak bugüne kadar hiçbir e-ticaret sitesinin ulaşamadığı noktalara e- ticaret hizmeti sunduklarını belirtti. Yenilikçi mottoları ile her geçen gün büyüdüklerine dikkat çeken Sayın, 'Ekonomik satış modelimizi, güvenli alışveriş vizyonumuzla birleştirerek milyonlarca müşterimize hizmet veriyoruz. 9'uncu Yaşımızda, 10 milyondan fazla üyemiz, 25 milyondan fazla ürünümüz ve 25 binden fazla tedarikçimiz ile her geçen gün nüfuz ettiğimiz çemberi genişletiyoruz' diye konuştu.

'DOĞUM GÜNÜ BİZİM HEDİYELER SİZİN DİYEREK 17 HEDİYE DAĞITTIK'

Sayın, pttavm.com'un 9'uncu yılına özel 17 Mayıs kuruluş gününe istinaden üyelerine çekilişle 17 hediye dağıttıklarını ifade ederek, şunları söyledi. 'Doğum günü bizim hediyeler sizin' diyerek düzenlediğimiz çekilişimizde amacımız; pandemi günlerinde, hediye kazanan müşterilerimizin yüzünde oluşacak küçük bir gülümsemeye vesile olmaktı. Bundan sonraki süreçte benzer etkinliklerle müşterilerimizin mutluluğu ve memnuniyeti adına daha çok çalışacağız. Kazanan talihlilerimizi tebrik ediyor, hediyelerini sağlıklı ve mutlu günlerde kullanmalarını diliyoruz?