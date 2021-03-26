PÜ suni deri ithalatına yönelik dampinge karşı önlem uygulanacak

Ticaret Bakanlığı, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı PÜ suni deri ithalatında haksız rekabetin önlenmesi amacıyla dampinge karşı önlem uygulanmasını kararlaştırdı.

Bakanlığın, İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çin menşeli "mensucat, poliüretanla emdirilmiş, sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi/diğerleri (PÜ suni deri)" ithalatında uygulanan dampinge karşı önlemlerin Malezya ve Yunanistan üzerinden yapılan ithalat ile etkisiz kılındığına yönelik resen yapılan değerlendirmeler üzerine Bakanlıkça inceleme başlatıldı.

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Malezya ve Yunanistan menşeli/çıkışlı soruşturma konusu eşya ithalatının Çin menşeli ithalatta uygulanan dampinge karşı önlem tutarlarında teminata bağlanması kararlaştırıldı.

Söz konusu "mensucat, poliüretanla emdirilmiş-deri taklidi ve mensucat, poliüretanla emdirilmiş-diğerleri" tanımlı eşyalara karşı uygulanacak dampinge karşı önlem tutarının kilogram başına 1 dolar, "mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-deri taklidi ve mensucat, poliüretanla sıvanmış, kaplanmış veya lamine edilmiş-diğerleri" tanımlı eşyalara karşı önlem tutarının da kilogram başına 2,2 dolar olması teminata bağlandı.