Son Dakika Haberleri: "Puanlar için gideceğiz"
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"Puanlar için gideceğiz"

1 saat önce

Gazişehir Gaziantepli futbolcu Papy Djilobodji, Süper Lig'in 5. hafta deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçından puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Gazişehir Gaziantepli futbolcu Papy Djilobodji, Süper Lig'in 5. hafta deplasmanda karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçından puanlarla dönmeyi hedeflediklerini söyledi.

Papy Djilobodji, kulüp tesislerindeki antrenmandan önce basın mensuplarına yaptığı açıklamada, geçen hafta sahalarında oynadıkları Beşiktaş maçından 3-2'lik galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Gelecek maçlara daha iyi hazırlanacaklarını belirten Papy, "Beşiktaş maçı öncesinde, hocamız sahada yapmamız gerekenleri, kendi fikirlerini aktardı. Biz de en iyi şekilde yaptık. Herkes mutlu. Beşiktaş maçına takım olarak iyi hazırlandık ve 3 puan aldık. Şimdi önümüzde başka bir maç var." diye konuştu.

Papy, takımın yüzde yüz hazır olmadığını aktararak, şunları kaydetti:

"Henüz yüzde yüz hazır değiliz ama hocamızın ve teknik ekibin söylediklerini her antrenmanda yerine getiriyoruz. Takımımız sürekli gelişme gösteriyor ve siz de göreceksiniz haftaya daha iyi oynayacağız. Bir puandan fazlası için oraya gideceğiz. (Çaykur Rizespor maçı) Rakibimizi biliyoruz. Güçlü bir takım, iyi oyunculara sahipler. Her maç zor, bu maç da zor geçecek ama biz oraya puanlar için gideceğiz."

Çaykur Rizespor, Beşiktaş, Spor

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:12 Kaynak: AA
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