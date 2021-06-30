PUBG 12.2 Güncelleme Notları Yayınlandı - Son Dakika

bugün, 1980'lerin Güney Kore'sinde yer alan yeni 8×8 harita TAEGO ile gelen PUBG Güncelleme 12.2'yi duyurdu. Güncelleme 12.2 ile birlikte, yeni haritadaki ana temalara dayanan Survivor Pass: TAEGO'da oyuna eklenecek. Güncelleme 12.2, PC'de 7 Temmuz'da ve konsollarda ise 15 Temmuz'da çıkacak. Güncellemeyi önceden deneyimlemek isteyen meraklı ve sabırsız oyuncular ise bugün PC test sunucusuna giriş yaparak erkenden bu sürüme erişebilecek.

PUBG World Development sorumlusu Taehyun Kim "PUBG Studios, çeşitli boyutlarda eşsiz haritalar tanıttı ve sonunda Kore temalı bir harita olan TAEGO'yu sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz" dedi ve "Yeni ve mevcut PUBG oyuncularının yeni haritada bulunan yeni oyun deneyimlerinden, özelliklerinden ve unsurlardan keyif alacaklarını umuyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.

PUBG

'daki Hosan cezaevinde geçen KRAFTON'un ilk canlı aksiyon kısa filmi "" ise yayınlandı. Eternals ve Train to Buson gibi yapımlar ile tanıdığımız Don Lee'nin oynadığı "Sıfır Noktası", PUBG Evreninde geçecek ve Lee muhalif bir cezaevinden kaçmaya çalışan kanunsuz bir mahkumu canlandıracak.

Kısa film, yeni TAEGO haritasının lore hikayesi ile doğrudan bağlantılı olacak ve harita hakkında bilmediğimiz detayları ortaya çıkaracak. "Sıfır Noktası", KRAFTON'un PUBG Evrenini genişletme sözünün ve yüksek kaliteli anlatıya odaklanan içerik aracılığıyla lore hikayesinin son örnekleri olarak Star Trek: The Next Generation'dan tanıdığımız Jonathan Frakes'in oynadığı ""ne eşlik edecek.

Sıfır Noktası Afiş

PUBG Güncelleme 12.2 ile ilgili tüm önemli detayları sizler için listeledik. En ince detayları bile merak edenlerdenseniz tüm yama notlarına ulaşabilirsiniz ve son yama raporu videosunu izleyebilirsiniz. Konsol yama notları önümüzdeki haftalarda yayınlanacak.

PUBG: TAEGO'ya Hoş Geldiniz

TAEGO, 1980'lerin Güney Kore'sinde, oyuncuların geniş ve açık sazlıklardan Hosan cezaevinin yakın bölgelerine kadar geniş ve çeşitli manzaralarda mücadele etmesine fırsat verecek. Birkaç yıl içinde çıkan ilk yeni 8×8 harita olan TAEGO, Geri Dönüş BR (ikinci şans mekaniği) ve Self AED (kendi kendini canlandırma ögesi) dahil olmak üzere bu haritaya özel, benzersiz özelliklere sahip olacak.

TAEGO Haritası

Yeni Survivor Pass: TAEGO

Bu Survivor Pass'ın teması, çoğunlukla yeni harita TAEGO'dan esinlenildi ve özel olarak tasarlandı. Oyuncular 7 Temmuz'dan itibaren PC'de ve 15 Temmuz'dan itibaren konsolda 50 seviye boyunca çok çeşitli ödüller kazanacak. Üstelik daha bitmedi, tüm seviyeleri tamamlamayı başaran oyuncular madalyalar, amblemler ve G-Coin dahil olmak üzere birçok bonus ödül elde edebilecek.

Survivor Pass: TAEGO

KRAFTON, Hyundai ile ilk konsept arabası olan Pony Coupe'yi PUBG'ye taşımak için stratejik ortaklık kurdu. TAEGO haritasına özel olarak, Pony Coupe TAEGO'daki çeşitli zeminlere sahip araziler için zenginleştirilmiş kontrol sağlayan dört çekişli bir tasarıma sahip olacak. Pony Coupe, efsane otomotiv tasarımcısı Giorgetto Giugiaro tarafından tasarlandı ve ilk kez 1974'te yollarda yerini aldı.