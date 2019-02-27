Pubg'ye Özel Telefon: Nubia Red Magic Mars
1 saat önce
Xiaomi Black Shark, Razer Phone gibi seçenekler ortaya çıkarken, Nubia tarafından da oyun için bir adım atıldı.
Xiaomi Black Shark, Razer Phone gibi seçenekler ortaya çıkarken, Nubia tarafından da oyun için bir adım atıldı. Mobil Dünya Kongresinde görücüye çıkan, Nubia Red Magic Mars modelinin ön incelemesi ile karşınızdayız.
Nubia Red Magic Mars özellikleri
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Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 01:32 Kaynak: Youtube
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