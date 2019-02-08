Pubg'yi Çöpe Atın: Yeni Beleş Oyun Apex Legends'ı Oynadık! (Pubg+fortnite Bir Arada)
1 saat önce
PUBG'yi Çöpe Atın: Yeni Beleş Oyun Aphex: Legends! (PUBG+Fortnite Bir Arada)
PUBG'yi Çöpe Atın: Yeni Beleş Oyun Aphex: Legends! (PUBG+Fortnite Bir Arada)
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:11 Kaynak: Youtube
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