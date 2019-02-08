Son Dakika Haberleri: Pubg'yi Çöpe Atın: Yeni Beleş Oyun Apex Legends'ı Oynadık! (Pubg+fortnite Bir Arada)

Pubg'yi Çöpe Atın: Yeni Beleş Oyun Apex Legends'ı Oynadık! (Pubg+fortnite Bir Arada)

1 saat önce

PUBG'yi Çöpe Atın: Yeni Beleş Oyun Aphex: Legends! (PUBG+Fortnite Bir Arada)

PUBG'yi Çöpe Atın: Yeni Beleş Oyun Aphex: Legends! (PUBG+Fortnite Bir Arada)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 04:11 Kaynak: Youtube

fortnite, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'dan Ulaştırma Bakanı'na: Projeyi Bitirmezsen, Güle Güle Cinsel İstismar Sanığı Tahliye Oldu, Mağdur Çocuğun Korkusunu Günlüğüne Yazdı

Son Dakika! Ünlü Sanatçı Atilla Taş Tahliye Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.2.2019 17:59:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Pubg'yi Çöpe Atın: Yeni Beleş Oyun Apex Legends'ı Oynadık! (Pubg+fortnite Bir Arada)
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]