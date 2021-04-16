PUBG Arena Turnuvası başlıyor!

Global çapta milyonlarca oyuncu tarafından sevilerek oynanan PUBG amatör ve profesyonel düzeyde her oyuncuyu bir araya getiriyor. Excalibur şimdi de Excalibur PUBG Arena ile oyuncularla buluşuyor. İşte turnuva hakkındaki tüm detaylar!

ARENAYA KATIL KAZANMAYA BAŞLA!

Excalibur sponsorluğunda, tüm oyuncuların katılabileceği turnuvanın kayıtları 16 – 22 Nisan arasında alınacak. 24 Nisan 2021'de başlayacak olan turnuvada, oyuncular 2 hafta sonu boyunca Cumartesi ve Pazar günleri rekabet edecek. Her grup elemesinden en iyi 2 takım final aşamasına kalacak olup, büyük finalde oynamaya hak kazanacak.

Açık elemelerden büyük finale çıkmaya hak kazanan takımlar Türkiye'nin en iyileriyle 20.000 TL ödül havuzlu turnuvaya katılamaya hak kazanacaklar. 1907 Fenerbahçe, 839 Pizza Locale, Digital Athletics, Fastpay Wildcats, Karagümrük Espor, Kumiho, XFlow ve Other Side takımlarının davetli olduğu final 9 Mayıs'ta gerçekleşecek.

Yağız Efe "10000days" Vardarbaş ve Berkay "Vicrains" Yılmazbayhan' ın sunacağı büyük finalde katılımcıları ve izleyicileri birçok sürpriz bekliyor.

Birinci takımın 12 bin, 2. takımın 6 bin, 3. takımın ise 2 bin TL kazanacağı turnuvaya kayıtlar 16 Nisan'da başlayacak. Turnuvaya son başvuru tarihi 22 Nisan. Turnuva ile ilgili detaylı bilgi almak ve katılmak için buraya tıklayınız. Adresini ziyaret edebilir, PUBG arenadaki büyük rekabete siz de katılabilirsiniz.