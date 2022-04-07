PUBG Battlegrounds 17.1 güncellemesi geldi! Shankok geri dönüyor - Son Dakika

PUBG Battlegrounds'a 17.1 güncellemesi PC oyunuclarına önümüzdeki hafta gelecek iken konsol oyuncularına ise iki hafta sonra gelecek. Shankok'un ilk haline dönmesi, yeni silahın eklenmesi ve sezon ödülleri gibi birçok detay yeni güncellemede bulunuyor.

SHANKOK'UN DÖNÜŞÜ

Zaten bizden duymuş olabileceğiniz gibi2022 DEV PLAN, Sanhok'un ilk piyasaya sürüldüğü zamanki görünümü - evet, Bootcamp'ın ıstakoz şeklindeki binası, Rıhtımlar, Harabeler, Taş Ocağı ve orijinal mavi ve yeşil orman teması ile - bu güncellemede geri dönüş yapacak. Dengeli bir oyun ve daha da iyi bir harita teması yaratma çabalarıyla geçmişteki birçok güncellemede büyümüş cennette hem büyük hem de küçük değişiklikler yapıldı, ancak oyuncularımızın seslerini sürekli olarak izlememiz, elden geçirilmiş Sanhok'un bekleneni vermediğini anlamamızı sağladı. , olumlu oyun deneyimi.

Bu nedenle, uzun süredir devam eden bir özelliğe veda etmek inkar edilemez derecede üzücü olsa da, Sanhok'u orijinal görünümüne döndürmeye ve en baştan başlayarak daha iyi hale getirmek için çalışmaya karar verdik. Elbette, Sanhok'u ilerletmek için sürekli olarak çeşitli yöntemler tartışıyoruz.

ANAHTAR DEĞİŞİKLİKLER

Bootcamp

Sanhok'un popüler sıcak noktalarından biri olan bu terk edilmiş eğitim tesisi, temsili ıstakoz şeklindeki binasıyla geri dönüyor.

Ruins

Cesur odaların çatısına geri dön.

Docks

Turistik tatil beldesine veda edin ve kargo zengini rıhtımlara tekrar hoş geldiniz!

Quarry

Yeniden yapılanlar, sular altında kalan kireçtaşı ocağına da geri alındı.

Bhan

İsimsiz ev seti orijinal kimliğini affeden geçirdi.

Yukarıda gösterilen görüntülerin yanı sıra, Mongnai (daha önce Havaalanı) orijinal Mağara, Dağ, Nehir, Pai Nan, Khao, Sahmee ve Kampong ile birlikte geri dönecektir.

Mevcut Sanhok haritasından bina duvarları, yeşillik vb.

Aşağıdaki özellikler orijinal Sanhok'tan kaldırılacaktır:

Jammer Paketi

Yem Bombası

Ganimet Kamyonu

Aşağıdaki öğeler orijinal Sanhok'ta kalacaktır:

M79

40mm Duman Bombası

Mk12

Panzerfaust

C4

Taktik Dişli

Dron

EMT Dişli

Gözcü Kapsamı

Taktik Paketi

Başka

Dağ Bisikleti

YENİ SİLAH: ACE32

Oyuncular güçlü 7.62mm Saldırı Tüfeklerini (AR) kullanmak için geri tepme kontrolünde ustalaşmak için mücadele ediyor gibi görünüyor. Bu stresin bir kısmını hafifletmek için, yüksek stabiliteye (düşük geri tepme) sahip nispeten basit bir 7.62mm AR sunmaktan heyecan duyuyoruz, ACE32!

Mevcut AR silah havuzumuz, 5.56mm'lere kıyasla tam otomatik modu ateşleyebilen 7.62mm silah sayısından yoksun göründüğünden, Beryl M762'den daha kolay evcilleştirilmesi beklenen ek dostu bir 7.62mm silah piyasaya sürmeye karar verdik.

ACE32 her haritada dünya yumurtlayacak.

Silah yuvası: Birincil silah

Kullanılabilir modlar

Normal Maçlar, Sıralamalı Maçlar, Özel Maçlar, Korumalı Alan Modu (PC), Antrenman Modu

Özel Maç – Espor Modunda kullanılamaz.

DERECELI – SEZON 17

Dereceli yeni döneme girin - Sezon 17 bu güncelleme! Ancak öncelikle, bir önceki sezondaki son Seviyenize göre alacağınız ödülleri almayı unutmayın.

Bronz | BronzPUBG Kimlik Amblemi

Gümüş | GümüşPUBG Kimlik Amblemi

Altın | Altın PUBG ID AmblemiRanked Paraşüt Derisi

Platin | Animasyonlu PlatinUM PUBG ID AmblemiRanked Paraşüt Derisi

Elmas | Animasyonlu Elmas PUBG ID AmblemiRanked Paraşüt Derisi

Master | Animasyonlu Master PUBG ID AmblemiAnimated Master NameplateRanked Paraşüt Derisi

En İyi 500 | En İyi 500 oyuncu için bonus ödüller:Animated Top 500 PUBG ID EmblemAnimated Top 500 Nameplate

Parachute Skin kalıcı bir ödüldür.

Elde edilebilecek ödüllerin geri kalanı tek bir Dereceli Sezonda kullanılabilir.

Ödüller, Sezon 17 başladıktan sonra Envanterinizde bulunabilir.

Sezon 17 sona erdiğinde ve sunucu bakımdan geçtikten sonra, Paraşüt Derisi hariç her ödül Envanterden çekilecek.

YENI DERECELI ÖĞELER

Aşağıdaki öğeler artık Dereceli maçlarda da ortaya çıkacaktır:

Dünya Spawn

ACE32

Dağ Bisikleti

M79

Bakım Paketi Belirme

P90

DERECELİ SKOR TABLOSU

Skor tahtası girişi için minimum katman gereksinimini tüm bölgeler için en az Altın 5 olarak ayarlayın.

TAKTIK TEÇHIZAT

Son geri bildirimler ve ölçümler, Taktik Paketi ve Gözcü Kapsamı'nın amaçlanandan daha yüksek performans gösterdiğini gösterdi. Gözcü Kapsamı ile düşmanları güvenli ve anında tespit edebilmenin düşük riskli yüksek getiri sorununu çözmek için, yalnızca dengelemek yerine ek tasarım ve geliştirme özellikleri üzerinde çalışmaya karar verdik. Bu nedenle, Spotter Scope değişikliklerini bu güncelleme için zamanında uygulamak zordur, ancak bunları bir sonraki 17.2 güncellemesinde duyurmak için çalışıyoruz.

Ayrıca, Taktik Paketi güçlü performans göstermeye devam ettikçe, aşağıdaki değişiklik yapılmıştır:

TAKTIK PAKETI

Taktik Paketi artık diğer Taktik Teçhizatları (Drone, EMT Gear, Gözcü Kapsamı) depolayamıyor.

HARITA HIZMETI

Karakin, bu güncellemenin Normal Maç rotasyonu için Sanhok'un orijinal sürümüyle değiştirilecek. Erangel, Miramar ve Taego, Ranked için kalıcı fikstür olmaya devam edecek.

Normal Eşleşme

Erangel/ Miramar/ Taego/ Haven/ Sanhok

Sırada

Erangel/ Miramar/ Taego

DÜNYA

Erangel

PGC 2021'in kazananları NewHappy'nin takım logosu, fotoğrafları ve kupası Hall of Fame'e girdi.

Başlangıç Adası, Atış Poligonları, Taş Ocağı, Georgopol, Pochinki ve daha fazlası gibi belirli bölgelere en son PUBG: BATTLEGROUNDS haberlerini gösteren reklam panoları eklendi.

Beşinci Yıl Dönümü süslemeleri kaldırıldı.

Orijinal Sanhok güncellemesini ima eden bina süslemeleri kaldırıldı (fark ettiniz mi?).

Miramar

Orijinal Sanhok güncellemesini ima eden bina dekorasyonları kaldırıldı.

EĞİTİM MODU

Eğitim Yardımcısı'na ACE32 eklendi.

Diğer oyuncuların antrenman sahalarındaki faaliyetlerini engelleme konusundaki kötüye kullanımları hakkında birçok rapor aldığımız için aşağıdaki öğeler Eğitim Yardımcısı'ndan kaldırılmıştır.

Molotof Kokteyli

BZ El Bombası

C4

Yapışkan Bomba

ARCADE MODU – TEAM DEATHMATCH

Team Deathmatch'e ACE32 Spawn Kit eklendi.

Öğeler: ACE32, Dot Sight, Compensator (AR, DMR, S12K), Extended Mag (AR, DMR, S12K), Vertical Foregrip, Stock, Backpack (Lv.3), Helmet (Lv.1), Yelek (Lv.1), Pan, Frag Grenade, Deagle, Holografik Görüş, .45 ACP x30, 7.62mm cephane x150, 2x Kapsam, 3x Kapsam, 4x Kapsam, 6x Kapsam, Yarım Kavrama, Açılı Foregrip, Başparmak Kavrama, Hafif Kavrama, Flaş Gizleyici (AR, DMR, S12K), Bastırıcı (AR, DMR, S12K)

Spawn Kit iyileştirmeleri

VSS Kitine 60 ek 9mm cephane ve Canted Sight eklendi

Atanmış Nişancı Tüfekleri (DMR) Kitlerine (VSS Kiti hariç) her cephane türünde 30 ilave cephane eklendi

Takılabilir Makineli Tüfekler (SMG) Kitlerine 4x Kapsam Eklendi

Mevcut Sanhok haritası Team Deathmatch'ten kaldırıldı. Ancak endişelenmeyin - orijinal Sanhok daha sonraki bir güncellemede geri eklenecektir.

Mevcut Sanhok'un kaldırılmasıyla, Team Deathmatch için harita eşleştirme oranı aşağıdakilere göre ayarlanmıştır:

Erangel 25/ Miramar 15/ Sanhok 0/ Vikendi 20/ Taego 40

ÖZEL EŞLEŞME

Sanhok haritası Özel Maç – Team Deathmatch'ten kaldırıldı. Orijinal Sanhok daha sonraki bir güncellemede geri eklenecektir.

ŞU ANDA ÖZEL MAÇTA SANHOK'U SEÇEBILECEĞINIZ BILINEN BIR SORUN VAR - TEAM DEATHMATCH. ANCAK, ORIJINAL SANHOK GERI EKLENENE KADAR HARITAYı OYNATAMAZSıNıZ.

Team Deathmatch Modu – Spawn Kit iyileştirmeleri

VSS Kitine 60 ek 9mm cephane ve Canted Sight eklendi

Atanmış Nişancı Tüfekleri (DMR) Kitlerine (VSS Kiti hariç) her cephane türünde 30 ilave cephane eklendi

Takılabilir Makineli Tüfekler (SMG) Kitlerine 4x Kapsam Eklendi

ACE32 için belirme ayarı eklendi.

(PC) ACE32 için Spawn ayarı Özel Eşleştirme – Sandbox'a eklendi.

ANİMASYON

Uçurumlardan, binalardan vb.

Kullanıcı Arabirimi/UX

Özelleştirilmek üzere ACE32 ve Mk12 için silah kategorileri eklendi – Silahlar.

(Konsol) Aşağıdakilere özelleştir'de önizleme ekranı için yakınlaştırma/uzaklaştırma tuşu değiştirildi:

PlayStation®: R3 Düğmesi

Xbox: Sağ Çubuk Düğmesi

Stadia: Sağ Çubuk

HATA DÜZELTMELERI

OYNANIŞ

Paraşüt Konuşlandır etkileşiminin yüksek irtifada görünmemesi/çalışmaması sorunu düzeltildi.

Eğitim Modundaki Aim Lab'de 0 saniyede çekime başladığınızda nişan alma doğruluğu %100'ü aştı.

Zaman zaman toprağa gömülü araçların yumurtlaması sorunu düzeltildi.

Drone'ları tanıyamayan ve/veya geçemeyen botlar sorunu düzeltildi.

Death Cam'de belirli bir noktada karakterlerin eksik ifade animasyonu düzeltildi.

Takım arkadaşlarının bir maçı kazandıktan sonra Takım İfadesine katılamaması sorunu düzeltildi.

Antrenman Modunda kapalı atış poligonunda başka bir oyuncuyu görebilme sorunu düzeltildi.

Oyuncuların belirli bir yerde 0 HP'ye ulaşırken DBNO'ya yakalanmadan önce anında ölmeleri sorunu düzeltildi.

(PC) Sisli Eğitim Modu haritasının zaman zaman oluşan sorunu düzeltildi.

(PC) Bir oyuncunun El Bombası atma hareketinin başka bir oyuncunun bakış açısından farklı görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

(PC) Otomat'ı ilk kez kullanırken eksik ses efekti düzeltildi.

(Konsol) Taktik Paketi'nde depolanan birincil silahları kopyalayabilme sorunu düzeltildi.

DÜNYA

Erangel'de çarpışma, doku, performans ve daha genel sorunlar düzeltildi.

(PC) DirectX 11 Enhanced seçeneklerinde doku kalitesi düşürülürken Taego'daki anormal doku düzeltildi.

UX/UI

Oturumun ayarlarını değiştirdikten sonra Özel Eşleştirme oturumunun parola ayarlarının sıfırlanması düzeltildi.

Haven'ın NA Server'daki Rastgele Harita ekranında tüm büyük harflerle görüntülenmesi sorunu düzeltildi.

Dil Arapça olarak ayarlandığında Eğitim Modu'ndaki garip başlık boyutu düzeltildi.

Dil Arapça olarak ayarlandığında Eğitim Yardımcısı'ndaki eksik liste düzeltildi.

Bir Takım ikinciliği kazandığında maç sonu ekranının iki kez ortaya çıkması sorunu düzeltildi.

Mağaza'da bir öğeyi önizledikten sonra lobide eksik karakter sorunu düzeltildi.

Lobideki dil ayarlarını değiştirdikten sonra eksik karakter ve arka plan sorunu düzeltildi.

(PC) Ayarın dilinden bağımsız olarak Korece görüntülenen Survivor Pass seviye atlama öğesinin "İade edilemez" mesajı düzeltildi.

(PC) Survivor Pass seviye atlama öğesinin mesajının kullanıldığında iki kattan fazla çıkması düzeltildi.

(PC) Aim/Sound Lab'ı 21:9 en boy oranında oynatırken garip Score UI'nin konumu düzeltildi.

(PC) Garip Sistem Menüsü konumu 21:9 en boy oranıyla düzeltildi.

(PC) Maç Raporu'nda botların İsim Levhalarındaki eksik takma adları düzeltildi.

(PC) Oyuncular lobide Takım Bulucu'yu tıklatırken Takım Bulucu ekranına yavaş geçiş sorununu düzeltildi.

(PC) Eğitim Modu'nun mini eşlemini yakınlaştırırken çakışan Eğitim Yardımcısı kullanıcı arabirimi düzeltildi.

(Konsol) Mağazadan eksik Artı Paketi/Başlangıç Paketi düzeltildi.

(Konsol) Alınan/gönderilen arkadaşlık isteğini kontrol ederken eksik Xbox oynatıcının profili düzeltildi.

(Konsol) Kullanılabilir öğe olmadığında Mağaza öğesi kategorisi listesindeki etkinleştirilmiş kategori sorunu düzeltildi.

(Konsol) Oyuncuların maç sonu ekranındaki düğmelerle etkileşim kuramaması sorunu düzeltildi.

ÖĞELER VE KAPLAMALAR

? Kırpma sorunu: Görüntünün/nesnenin görünür kısmının dışında gösterilen grafikler.