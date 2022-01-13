PUBG: Battlegrounds, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu! - Son Dakika
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PUBG: Battlegrounds, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu!

13.01.2022 08:20
PUBG: Battlegrounds, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu!

Geçtiğimiz aylarda Krafton'un paylaştığı bir haberde PUBG'nin yeni yılda oynaması ücretsiz olacağı açıklanmıştı. PUBG: Battlegrounds'a gelen yeni güncelleme ile artık PUBG ücretsiz oldu!

PUBG: Battlegrounds, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu, ancak 12 Ocak itibariyle PUBG'ye ücretsiz bir şekilde erişecek oyuncuların hesapları bazı özellikler ile sınırlı olacak. PUBG: Battlegrounds'ın tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için BATTLEGROUND Plus hesabı almanız gerekecektir.

PUBG BATTLEGROUNDS NE ZAMAN ÜCRETSİZ OLACAK?

PUBG: Battlegrounds oynaması ücretsize geçiş, 12 Ocak 2022'deki Ana Sunucu Bakımı'nın sonunda gerçekleşecek. Bu, PUBG: Battlegrounds'ın mevcut olduğu tüm platformlar için geçerli olacaktır. Tüm platformlarda PUBG: Battlegrounds güncellenecektir ve mevcut oyunculara ödüller verilecektir bu nedenle bakım süresi normalden daha uzun sürecektir.

PUBG BATTLEGROUNDS SUNUCU BAKIMI NE ZAMAN BİTECEK?

TSİ: 10 Ocak 2022, 21:00 - 12 Ocak 2022'deki bakımın sonuna dek sürecek.

BATTLEGROUND PLUS

PUBG: Battlegrounds'a para verip oyunun ücretsiz olmasına üzülmeyin, çünkü CS:GO'daki gibi prime hesap mantığı ile işleyecek. Daha önceden PUBG: Battlegrounds'ı satın alan kullanıcıların hesapları otomatik olarak Battleground Plus hesabına geçiş yapacaktır. Ücretsiz olduktan sonra da Battlegrounds Plus özelliğini satın alarak PUBG Battlegrounds'a tam erişim sağlayabilirsiniz.

BATTLEGROUNDS Plus yükseltme ürünü/DLC, oynaması ücretsize geçildikten sonra 12,99$ karşılığında satılacak.

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PUBG: Battlegrounds, Steam'de oynaması ücretsiz oldu!

BATTLEGROUND PLUS ÖZELLİKLERİ

Battleground Plus'a sahip hesaplar aşağıdakilere otomatik olarak erişim sağlayacaktır.

  • Survival Mastery XP +%100 artırma
  • Kariyer – Madalya sekmesi
  • Dereceli Mod
  • Özel eşleşme sunucuları

BATTLEGROUNDS Plus ayrıca şu eşyaları içerecek:

  • Kaptanın Kamuflaj Şapkası
  • Kaptanın Kamuflaj Maskesi
  • Kaptanın Kamuflaj Eldivenleri
  • Bonus 1300 G-COIN

MEVCUT OYUNCULARA EK ÖDÜLLER VERİLECEK

PUBG: Battlegrounds ücretsiz olmadan önce oyunu satın alan oyunculara bu zamanki desteklerinden ötürü ücretsiz olarak Battleground Plus hesap yükseltmesi ve çeşitli ödüller içeren PUBG ÖZEL HATIRA PAKETİ'ne otomatik olarak sahip olacaklar.

Ödüller:

  • PUBG - ÖZEL HATIRA PAKETİ
  • BATTLEGROUNDS Plus
  • Kostüm kozmetik seti
  • Savaş Görmüş Miras Korse
  • Savaş Görmüş Miras Ceket
  • Savaş Görmüş Miras Eldiven
  • Savaş Görmüş Miras Pantolon
  • Savaş Görmüş Miras Bot
  • Köstek ve Cıvata Mirası - Tava
  • İsimlik - Savaş Görmüş Miras

STEAM

Oynaması ücretsiz geçişten önce oyunu bir kullanma kodu aracılığıyla satın alan veya satın alan oyuncular

  • TSİ: 11 Ocak 2022, 09:00

XBOX/STADIA

Oynaması ücretsiz geçiş öncesinde oyunu satın aldıktan sonra oyun içi takma adı oluşturan ve ayarlayan oyuncular

  • TSİ: 11 Ocak 2022, 09:00

PLAYSTATION

PUBG: BATTLEGROUNDS'u satın almış olan oyuncular PUBG – SPECIAL FREE TO PLAY TRANSITION PACK'i oyun içi Mağazadan ücretsiz olarak satın alabilir:

  • 13 Aralık 2021, 10:00 - 10 Ocak 2022, 23:00

Battleground Plus: Oynaması ücretsiz geçiş sonrasında ilk girişinizde hesabınıza otomatik olarak verilecektir. Diğer ödüller, oynaması ücretsiz geçiş sonrasındaki ilk girişinizde otomatik olarak hesap envanterinize eklenecektir.

PUBG BATTLEGROUNDS OYNAMASI ÜCRETSİZ FRAGMANI

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Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PUBG: Battlegrounds, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu! - Son Dakika


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