PUBG: Battlegrounds, tüm platformlarda oynaması ücretsiz oldu, ancak 12 Ocak itibariyle PUBG'ye ücretsiz bir şekilde erişecek oyuncuların hesapları bazı özellikler ile sınırlı olacak. PUBG: Battlegrounds'ın tüm özelliklerinden faydalanabilmeniz için BATTLEGROUND Plus hesabı almanız gerekecektir.
PUBG: Battlegrounds oynaması ücretsize geçiş, 12 Ocak 2022'deki Ana Sunucu Bakımı'nın sonunda gerçekleşecek. Bu, PUBG: Battlegrounds'ın mevcut olduğu tüm platformlar için geçerli olacaktır. Tüm platformlarda PUBG: Battlegrounds güncellenecektir ve mevcut oyunculara ödüller verilecektir bu nedenle bakım süresi normalden daha uzun sürecektir.
TSİ: 10 Ocak 2022, 21:00 - 12 Ocak 2022'deki bakımın sonuna dek sürecek.
PUBG: Battlegrounds'a para verip oyunun ücretsiz olmasına üzülmeyin, çünkü CS:GO'daki gibi prime hesap mantığı ile işleyecek. Daha önceden PUBG: Battlegrounds'ı satın alan kullanıcıların hesapları otomatik olarak Battleground Plus hesabına geçiş yapacaktır. Ücretsiz olduktan sonra da Battlegrounds Plus özelliğini satın alarak PUBG Battlegrounds'a tam erişim sağlayabilirsiniz.
BATTLEGROUNDS Plus yükseltme ürünü/DLC, oynaması ücretsize geçildikten sonra 12,99$ karşılığında satılacak.
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Battleground Plus'a sahip hesaplar aşağıdakilere otomatik olarak erişim sağlayacaktır.
BATTLEGROUNDS Plus ayrıca şu eşyaları içerecek:
PUBG: Battlegrounds ücretsiz olmadan önce oyunu satın alan oyunculara bu zamanki desteklerinden ötürü ücretsiz olarak Battleground Plus hesap yükseltmesi ve çeşitli ödüller içeren PUBG ÖZEL HATIRA PAKETİ'ne otomatik olarak sahip olacaklar.
Ödüller:
Oynaması ücretsiz geçişten önce oyunu bir kullanma kodu aracılığıyla satın alan veya satın alan oyuncular
Oynaması ücretsiz geçiş öncesinde oyunu satın aldıktan sonra oyun içi takma adı oluşturan ve ayarlayan oyuncular
TSİ: 11 Ocak 2022, 09:00
PUBG: BATTLEGROUNDS'u satın almış olan oyuncular PUBG – SPECIAL FREE TO PLAY TRANSITION PACK'i oyun içi Mağazadan ücretsiz olarak satın alabilir:
Battleground Plus: Oynaması ücretsiz geçiş sonrasında ilk girişinizde hesabınıza otomatik olarak verilecektir. Diğer ödüller, oynaması ücretsiz geçiş sonrasındaki ilk girişinizde otomatik olarak hesap envanterinize eklenecektir.
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