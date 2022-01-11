PUBG: Battlegrounds Tamamen Ücretsiz Oldu - Son Dakika

Eskiden PlayerUnknown's Battlegrounds olarak bilinen PUBG: Battlegrounds, 12 Ocak Çarşamba günü itibariyle ücretsiz olarak oynanabilecek. Bu değişiklik hem PC hem de konsol dahil tüm platformlar için geçerlidir.

Battle Royale çılgınlığının fitilini ateşleyen PUBG: Battlegrounds, popülerliğinin yavaş yavaş düşmesinin ardından oyunun ücretsiz olacağını duyurmuştu. Eski ve Yeni oyuncular Arasındaki Fark

PUBG: Battlegrounds'u ücretsiz oynamaya geçmeden önce ödeme yapan oyuncular yakında ücretli olarak satışa çıkacak ek premium paketine sahip olacak. Bu paket, dereceli oyun modu, kariyer ve madalya sekmeleri, özel maç moduyla birlikte özel kozmetik eşyaları içerecek.

Eski oyunculara bu özellikler otomatik tanımlanacak, yeni oyuncuların ise ekstra ücret ödemesi gerekecek.

Sunucular, 12 Ocak'taki resmi lansman öncesinde 38 saatlik bakım nedeniyle şu an kapalı, ancak oyunu piyasaya çıkmadan önce indirebilirsiniz.