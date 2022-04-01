PUBG Battlegrounds tespit dürbünü ne işe yarar? Tespit dürbünü nedir?

PUBG Battlegrounds'ın 5. Yılına özel gelen yeni güncelleme 16.2 ile oyuna yeni özellikler eklendi. PUBG Battlegrounds'a eklenen bu dürbün ile beraber orta menzilli, keşif amaçlı tespit dürbünü geldi. Bu özel dürbün ile düşmanlarınızı ve düşman dronlarını işaretlemenize yardımcı olurken, takımınızla birlikte konuşmadan anlaşmanıza yardımcı olacak.

PUBG TESPİT DÜRBÜNÜ NEDİR?

Oyuncuları normal işaretlemenin yanı sıra ek olarak kullanılan bu özel tespit dürbününde bir oyuncuyu işaretlediğiniz zaman üzerinde oluşan kırmızı işaret 7 saniye boyunca takip edecek. Kırmızı işaretin süresiz olarak kalmasını istiyorsanız ise birinin aktif olarak tespit dürbünü ile sürekli takip etmesi gerekmektedir. Peki, PUBG Tespit dürbünü nedir? PUBG tespit dürbünü ne işe yarar? İşte özellikleri…

PUBG TESPİT DÜRBÜNÜ ÖZELLİKLERİ NELER?