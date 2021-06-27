PUBG Continental Series 4: Europe'da 3.haftanın ilk günü tamamlandı! - Son Dakika

Üç Türk temsilcimizin de mücadele ettiği PUBG Continental Series 4: Europe turnuvasında 3.hafta ilk günü tamamlandı. Oynanan maç serilerinin ardından PUBG sosyal medyadan paylaştığı bir gönderi ile genel sıralamayı ve öne çıkan istatistikleri tüm izleyiciler ile paylaştı.

Turnuvada mücadele eden temsilcilerimizden BBL Esports, Erangel haritasında oynanan bir maçı kazanarak beşinci sıraya yerleşti. Diğer bir temsilcimiz SuperMassive Blaze 23 öldürme ile 8. sırada yer alırken Digital Athletics'de 21 öldürme ile 10. sırada yer aldı.

Turnuvanın ikinci günü bugün saat 19.00'da canlı olarak yayınlanacak. Temsilcilerimize destek vermek için maçları kaçırmadan izleyebilirsiniz!

olarak üç temsilcimize de başarılar diliyor ve tüm gücümüz ile destekliyoruz!