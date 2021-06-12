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PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor! - Son Dakika

PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor!

12.06.2021 19:00
PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor!, System.String[]

PUBG Continental Series 4 büyük finali başlıyor!

BBL Esports, SuperMassive Blaze ve Digital Athletics'in mücadele edeceği PUBG Continental Series 4: Europe maçları başlıyor. PUBG'nin en prestijli turnuvalarından biri olan turnuvada bölgenin en güçlü 16 takımı mücadele edecek.

Bölgenin en iyi takımlarının on altısı şampiyon unvanını kazanmak ve 250.000$ ödül havuzuna sahip turnuva için mücadele edecek. Avrupa Büyük Finalleri, PUBG Esports'un resmi ,  ve  kanallarında 12-13, 19-20 ve 26-27 Haziran tarihlerinde oynanacak.

Turnuvayı Türkçe sunum ile izlemek isteyenler için, yine BBL bünyesinde bulunan 'in Twitch kanalından da turnuvayı takip edebilirsiniz!

PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor!

SuperMassive, BBL Esports, Europe, Gamegar, Son Dakika

Kaynak: Playerbros

Son Dakika Gamegar PUBG Continental Series 4: Europe mücadeleleri başlıyor! - Son Dakika


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