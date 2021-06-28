PUBG Continental Series 4 Europe tamamlandı, şampiyon Virtus.pro! - Son Dakika

Üç Türk temsilcimizin de yer aldığı PUBG Continental Series 4 Europe turnuvası tamamlandı, şampiyon Virtus.pro oldu. Şampiyon takım tam 36.000$ ile, ikinci olan Team Liquid 28.000$ ile ve üçüncü olan RedLine ise 25.000$ para ödülü ile turnuvadan ayrıldı. Aşağıda para ödülü kazanan takımları görebilirsiniz.
Turnuvada mücadele eden temsilcilerimiz dokuzuncu sırada turnuvadan 12.000$ para ödülü ile ayrılırken Digital Athletics'de on ikinci sıradan 4.000$ para ödülü ile turnuvadan ayrıldı. SuperMassive Blaze maalesef turnuvadan para ödülü kazanamadı.
Temsilcilerimiz tam olarak istedikleri gibi bir turnuva geçiremedi ancak önümüzdeki turnuvalara çok daha güçlü çıkacaklarından eminiz, tebrikler!
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