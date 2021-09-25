PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 1. Gün maçları başlıyor! - Son Dakika
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PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 1. Gün maçları başlıyor!

27.09.2021 01:02

5 Türk temsilcimizin mücadele ettiği PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 1. Gün maçları dakikalar sonra başlıyor.

5 Türk temsilcimizin mücadele ettiği PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 1. Gün maçları dakikalar sonra başlıyor. Turnuvada mücadele edecek Türk temsilcilerimizi hatırlayalım; BBL Esports, Digital Athletics, SuperMassive Blaze, Galakticos ve Gear Up Esports!

İlk hafta maçlarında BBL Esports ve Digital Athletics turnuva başladığı günden bu yana 2'şer oyun kazanarak isimlerini sırası ile 2. ve 3. sırada tutmayı başarmıştı. İlk günü kötü bir skor ile bitiren SuperMassive Blaze'de sıralamda 6. sırayı almıştı. Bir başka temsilcimiz Gear Up 11. sırada ve son olarak Galakticos'da 12. sırada yer almayı başarmıştı. Turnuvanın birinci sırası ise şu an için Virtus.pro!

3 hafta sürecek olan turnuvada temsilcilerimiz ve diğer takımlar Güney Kore'de düzenlenecek büyük turnuva PGC biletini kapmak için çarpışacak!

Kaynak: Playerbros
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Digital Athletics, SuperMassive, BBL Esports, Türk, Gamegar, Son Dakika

Son Dakika Gamegar PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 1. Gün maçları başlıyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: PUBG Continental Series 5 Avrupa 2. Hafta 1. Gün maçları başlıyor! - Son Dakika
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