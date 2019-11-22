Son Dakika Haberleri: PUBG Global Championship 2019 heyecanı BiP'te yaşanacak
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PUBG Global Championship 2019 heyecanı BiP'te yaşanacak

6 saat önce

BiP, dünyanın en popüler oyunlarından PUBG ile iş birliği yaparak oyunseverleri bir araya getiriyor.

PUBG Global Championship 2019 heyecanı BiP'te yaşanacak, System.String[]

BiP, dünyanın en popüler oyunlarından PUBG ile iş birliği yaparak oyunseverleri bir araya getiriyor.

Turkcell'den yapılan açıklamaya göre, 40 milyondan fazla indirme sayısı ile Türkiye'nin en çok indirilen yerli uygulaması olan BiP, PUBG oyununun en önemli organizasyonu PUBG Global Championship 2019 (PGC) Türkiye yayınının sponsorluğunu üstlenerek oyuncularla buluşuyor.

BiP, oyuncuların erişimine açılacak PUBG grubu ile oyuncuların PGC heyecanına sosyal bir iletişim platformuyla destek verecek. "Keşfet" bölümünde yer alan PUBG kanalı ile haberlerden, yarışmalara ve sürpriz hediyelere kadar fırsatlar sunacak.

PUBG Global Championship (PGC) 2019 Türkiye yayınlarını 23-25 Kasım tarihleri arasında, spor dünyasının ünlü isimleri; Erman Yaşar, Mete "EasterGamers TV" Özbey, Eraycan "Fedupsamania" Bul, Özgür "Root" Alagül ve Timur "Timurlengx" Günay yorumlayacak.

Final öncesi 23 Kasım akşamı saat 21.00'de ünlü isimler BiP ile PGC Kupaya Doğru programında takımların performansını yorumlayacak.

Canlı olarak izlenebilecek

Geçmişte futbolda Dünya Kupası gibi önemli organizasyonların atmosferine dahil olan Erman Yaşar, PUBG ile espor bağına ve PGC 2019'un ambiyansına yönelik hazırlayacakları Kupaya Doğru programını sunacak.

BiP ile PGC Kupaya Doğru programından sonra cumartesiyi pazara bağlayan (23-24 Kasım) gece saat 04.00'te PGC Büyük Final heyecanı tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de takip edilecek.

Arka arkaya oynanacak maçlarla aralıksız devam edecek olan etkinlik pazar gününü pazartesiye bağlayan gece (24-25 Kasım) de devam edecek. Finalin ikinci gününde dünyanın en iyi 16 PUBG takımı şampiyon olmak ve 3 milyon dolarlık ödül havuzundan büyük payı almak için mücadele edecek.

BiP, Dijital Sporlar ve NVIDIA'nın iş birliği ile oyuncularla buluşacak olan PUBG Global Championship 2019 Türkiye yayınları, www.twitch.tv/eastergamerstv ve www.facebook.com/eastergamers adreslerinden canlı olarak izlenebilecek.

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş, Türkiye, Teknoloji

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:36 Kaynak: AA
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