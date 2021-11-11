PUBG Hayranlarına Müjde! PUBG New State Çıktı - Son Dakika

PUBG serisindeki bir en yeni oyun olan PUBG: New State, uzun zamandır mobil oyun sevenler tarafından bekleniyordu. Yapımcı şirket Krafton, bu oyunda yeni nesil battle royale deneyimini elde edeceğimizi öne sürüyor.

PUBG New State için, PUBG Mobile'nin geliştirilmiş hali diyebiliriz ancak birçok şeyin değiştiğini belirtmekte fayda var. Yeni oyun 2051 yılında geçiyor ve içerisinde yer alacağımız dünyanın daha teknolojik hale geldiğini net olarak görebiliyoruz. Ancak silahlar konusunda aynı şeyi söyleyemiyoruz, nişangahlar dışında silahlarda pek bir değişiklik bulunmuyor, günümüz silahlarıyla oynamaya devam ediyoruz.

New State, 17 farklı dil desteği ile 200'den fazla ülkede iOS ve Android'de ücretsiz olarak yayınlandı.

Mobil oyuncular için en önemli detay, adil bir oyun ortamı kurmak için emülatör girişine şimdilik izin verilmiyor.