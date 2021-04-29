PUBG LABS Respawn Royale geliyor! - Son Dakika

PUBG LABS Respawn Royale geliyor!

PUBG LABS Respawn Royale geliyor!
Son Güncelleme: 30.04.2021 14:33

PUBG'ye yeni mod PUBG LABS Respawn Royale geliyor! PUBG LABS Respawn Royale'de neler var?

Battle Royale oyunu dendiği zaman akla gelen oyunlardan birisi olan PUBG LABS Respawn Royale modu geliyor. PUBG'nin resmi web sitesinde paylaşılan detaylar ise şu şekilde:

PUBG LABS'te Paramo'daki squad'lar için çılgın bir deneyim yaratmak amacıyla iki farklı oynanış değişikliği mod haline geliyor. Bunlardan ilki, "tekleme" senaryosu yaratmak amacıyla her şeyde geçerli olacak şekilde tüm silahlar ve fırlatılabilirlerin hasarını %500 arttırmak. Ancak korkmanıza gerek yok; ölmek ne kadar kolaysa oyuna dönmek de o kadar kolay!

Respawn Royale'de öldürülen squad üyeleriniz, ölümden sonraki 100 saniyelik bekleme süresi dolduğunda otomatik olarak savaşa yeniden katılacak. Tek yapmanız gereken, bu olana dek squad olarak hayatta kalmak! Bir oyuncunun ölüm sonrası bekleme süresi dolduğunda en az 1 squad üyesi hala yaşıyorsa, squad üyeleri savaşa tekrar katılacak ancak dikkatli olun, squad'inizin tamamı öldürülürse maçtan eleneceksiniz.

Respawn Royale, sizinki ve en az 8 diğer squad ile birlikte Paramo'da oynanır. Aksiyona odaklanmayı sağlamak için silah yağmalamayı da kaldırdık ve üç farklı belirme kiti seçeneği ekledik. Bu kit her yeniden doğuşunuzda değişebilir; o yüzden kalan takım üyelerinizin içinde bulunduğu durumu dikkatle takip edin. Mavi Alan normal şekilde çalışacak, dolayısıyla hareket etmeyi bırakmayın!

Silah Hasarı

Yeniden Doğma Royale'de ateşli silahların, yakın dövüş silahlarının ve fırlatılabilirlerin hasarı, bir vuruşta öldürme deneyimi sağlamak için %500 arttırıldı.

Yeniden Canlanma Kitleri

DBS

DBS + Hologram

12 Kalibre X 28

Desert Eagle + Kırmızı Lazer Görüşü

45 ACP X 7

Sis Bombası X 2

AWM

AWM

3X Dürbün

Cephane X 35

Sersemletme Bombası X 3

Arbalet

Arbalet

4X Dürbün

25 X Ok

Kamuflaj Kıyafeti

Kesik Namlu

12 Kalibre X 4

Yeniden Canlanma Döngüsü

Öldürüldüğünüzde hemen izleme moduna geçeceksiniz ve 100 saniyelik yeniden doğma bekleme süresi ekranınızda gösterilecek. Bu süre boyunca hangi kitle yeniden canlanamacağınıza karar verme seçeneğine sahipsiniz.

Oyun Ayarları

Paramo

FPP & TPP

Yere Düşürme Yok

20 – 32 Oyuncu

(Konsol: 16 – 32 oyuncu)

Squad (1-man squad kapalı)

Eşya Belirme

Tanksavar, El Bombası, Molotof

Araç yok

Gizli Oda yok

Ölüm Kamerası, Yeniden İzleme yok

LABS'de Oynarken Bilinmesi Gerekenler

  • LABS oyunları, oynanış ödülleri için XP sağlamaz
  • LABS oyunları Kariyer için değerlendirmeye alınmaz
  • LABS oyunları, Survivor Pass görevlerinde hesaba katılmaz
  • LABS oyunları, BP veya ek ödüller sağlamaz
Kaynak: Playerbros

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Son Dakika Gamegar PUBG LABS Respawn Royale geliyor! - Son Dakika


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SON DAKİKA: PUBG LABS Respawn Royale geliyor! - Son Dakika
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