Pubg Lite Çıktı! Düşük Sistemde Çalışan Ücretsiz Pubg

PUBG Lite sürümü bugün itibarıyla Beta versiyonuyla oyun severlere sunuldu.

PUBG Lite sürümü bugün itibarıyla Beta versiyonuyla oyun severlere sunuldu. PUBG Lite, Steam'de yer alan PUBG'nin hem ücretsiz hem de düşük sistemlerde oynayabileceğiniz bir versiyonu.

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