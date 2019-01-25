Pubg Lite Çıktı! Düşük Sistemde Çalışan Ücretsiz Pubg
1 saat önce
PUBG Lite sürümü bugün itibarıyla Beta versiyonuyla oyun severlere sunuldu.
PUBG Lite sürümü bugün itibarıyla Beta versiyonuyla oyun severlere sunuldu. PUBG Lite, Steam'de yer alan PUBG'nin hem ücretsiz hem de düşük sistemlerde oynayabileceğiniz bir versiyonu.
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:55 Kaynak: Youtube
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