Pubg Lite Vs Pubg Mobile Emülatör Grafik Karşılaştırma!
22 dakika önce
PUBG Live vs PUBG Mobile emülatör videomuzda, PC'de oynanabilen iki sürümün grafiklerini karşılaştırdık.
PUBG Live vs PUBG Mobile emülatör videomuzda, PC'de oynanabilen iki sürümün grafiklerini karşılaştırdık.
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Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:12 Kaynak: Youtube
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