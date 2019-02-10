Son Dakika Haberleri: Pubg Lite Vs Pubg Mobile Emülatör Grafik Karşılaştırma!

Pubg Lite Vs Pubg Mobile Emülatör Grafik Karşılaştırma!

22 dakika önce

PUBG Live vs PUBG Mobile emülatör videomuzda, PC'de oynanabilen iki sürümün grafiklerini karşılaştırdık.

PUBG Live vs PUBG Mobile emülatör videomuzda, PC'de oynanabilen iki sürümün grafiklerini karşılaştırdık.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 06:12 Kaynak: Youtube

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