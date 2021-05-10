PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detayları! - Son Dakika

Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu video oyununun mobil versiyonu PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detaylarını sizler için derledik.
PUBGM, dün Twitter hesabı üzerinden 1.4 Güncellemesi ile gelecek yenilikleri PUBG severler ile paylaştı. Yeni güncelleme ile gelecek yeniliklerden bazıları şunlar:
Acaba Godzilla ve King Kong arasındaki mücadeleyi kim kazanacak? Bu sorunun cevabını yeni gelecek güncelleme ile deneyimleyeceğiz.
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