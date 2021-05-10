PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detayları! - Son Dakika
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PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detayları!

10.05.2021 14:56
PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detayları!

PUBG Mobile 1.4 Yama notlarını sizler için derledik. 19. sezonu heyecanla bekleyenlere müjdeli haber!

Bluehole tarafından yayımlanan ve geliştirilmekte olan çok oyunculu video oyununun mobil versiyonu PUBG Mobile 1.4 Güncellemesi detaylarını sizler için derledik.

PUBGM, dün Twitter hesabı üzerinden 1.4 Güncellemesi ile gelecek yenilikleri PUBG severler ile paylaştı. Yeni güncelleme ile gelecek yeniliklerden bazıları şunlar:

  • Titan Saldırısı (11 Mayıs'ta başlayıp 8 Haziran'a kadar devam edecek)
  • Yeni Eğlence Parkı Silahları
  • Yeni Modlar
  • Yeni Arena Haritası
  • Royale Pass 19. Sezon (17 Mayıs tarihinde başlayacak)
  • Oyuna offline gözükme özelliği

Acaba Godzilla ve King Kong arasındaki mücadeleyi kim kazanacak? Bu sorunun cevabını yeni gelecek güncelleme ile deneyimleyeceğiz.

YORUMLAR
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Kaynak: Playerbros

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