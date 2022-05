PUBG Mobile 2.0 güncellemesi çıktı! İşte yenilikler - Son Dakika

Son 10 yılın en popüler oyunu sorusuna birçok kişinin PUBG cevabını vereceğini rahatlıkla söyleyebiliriz. Özellikle pandemi döneminde aşırı popüler hale gelen oyun için uzun süredir beklenilen müjdeli haber nihayet geldi ve PUBG Mobile 2.0 güncellemesi oyunculara sunuldu.

Livik haritası, yenilikçi yeni savaş stratejileri için kentsel alanlarında iyileştirilmiş bir düzenleme ile 11 Mayıs'tan itibaren oyunculara kapılarını açtı. Ayrıca bu güncelleme ile oyuncuların haritada hızla ileri geri hareket etmelerini sağlayan dört kişilik UTV Hizmet Aracı, Livik ve Aftermath da haritalara eklendi.

PUBG Mobile 2.0 güncellemesi neler sunuyor?

Yeni güncellemeyle, maçın başında kentsel bölgede rastgele altın rengiyle gösterilen bir gelişmiş malzeme bölgesi ortaya çıkıyor ve oyuncuların alabildikleri kadar çok malzeme almalarına izin veriliyor. Hazine Haritaları, Blomster'ın oyun içi Futbol Mücadelesi ve haritanın yeni Hava Hattı sayesinde hızlı bir kaçış yolu ile izlenebilen Rastgele Sandıklar gibi mini oyunlar ve öğelerde de oyunculara sunuluyor.

Airdrop sandıkları maç başına belirli bir alanda gelirken, oyuncuların kaybettikleri takım arkadaşlarını canlandırmaları için Livik'in her yerine Çağrı Kuleleri yerleştirildi. Her şeyin altında, Livik'in her an patlayabilecek yanardağı bulunuyor.

Oyuncular, patlamalardan kaçarak ve binalara sığınarak yanardağın gazabından saklanabiliyor.

Ek olarak 19 Mayıs'ta oyuna yeni bir sezon da geliyor! Döngü 2 Sezon 6 için temalı Gözlükler, Paraşüt, Maske ve çok daha fazlasını içeren yeni bir Efsanevi ödül grubu ekleniyor.

Altın, Bronz ve Gümüş katmanlarına daha fazla alt katman eklendiğinden, katman sistemi de yeniden ayarlandı. PUBG Mobile çok yakında sevilen anime serilerinden Evangelion'a özel bir etkinlikle serinin korkunç meleklerinin oyunun ikonik haritalarına geleceği bir ortaklık da duyurdu.