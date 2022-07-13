PUBG Mobile 2.1 güncellemesinin yayınlanması, oyunun beta sürümünden bu yana oyuncular için uzun bir bekleyişin sonunu işaret ediyor. Ancient Secret: Arise ve PLACKPINK ile yakında gerçekleşecek ortaklık, yeni sürümün yenilikleri arasında yer alacak. Peki, PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman gelecek? PUBG Mobile yeni güncelleme ne zaman gelecek? PUBG Mobile 2.1 güncellemesi saat kaçta gelecek? İşte detaylar…
PUBG Mobile'ın 2.1 güncellemesi 11 Temmuz Pazartesi saat 11.00'de geleceği söylendi, ancak bir sonraki güncelleme ile App Store ve Google Play'e 13 Temmuz'da geleceği bildirildi. Güncelleme Güncellemeye ek olarak, oyuncular 11 – 17 Temmuz tarihleri arasında 3.000 BP, 100 AG ve Wild Rave Helmet hediye alacaklar.
"Oyun hizmetleri kesintiye uğramayacaktır. Lütfen ağ bağlantının iyi olduğundan ve cihazında yeterli alan bulunduğundan emin ol."
Discord sunucumuza katılmak için buraya tıklayınız
Temalı Oyun Modu - Antik Gizem: Yükseliş
Firavunun dönüşüyle altın rengi kumlar havayı dolduruyor. Antik Gizemin sırlarını keşfet!
1. Antik Gizemi Keşfet
Hareketli kumlardan yapılmış Firavun Heykeli, yoğun bir kum fırtınasının içinde yeniden ortaya çıkıyor. Mumya Savaşçılar tarafından korunan bu gizemli harabenin her köşesinde tehlike kol geziyor, ancak buranın gizli hazinelerle dolu olduğuna da şüphe yok. Kum Fırtınası Bölgesinde hayatta kalıp büyük zenginliklerle kaçabilecek misin?
2. Anıt Gezisi
Hareketli Kum Yolundan geçip İmparator Tapınağına gir ve sırtında Antik Gizemi taşıyan Kum Devinin savaş alanında dolaşmasını sağlamak için taş levhalara sırasıyla basıp uykudaki Antik Gizemi etkinleştir. Mini harita üzerinde rotayı dikkatle izleyerek dilediğin zaman Oyun Alanına geri atla. Antik Gizeme biner, Firavunun taş mühür levhalarını etkinleştirir ve onun imtihanında başarılı olursan ek ganimetler elde edersin!
Haritalar: Erangel
BLACKPINK grubunun PUBG MOBILE'daki ilk global sanal konseri! Haydi, müzikle birlikte dans edip eğlenelim!
Tüm düşmanlar imha edilene kadar savaşmaya devam et!
Birden fazla turdan oluşan şiddetli ve heyecanlı savaşların keyfini çıkar. 4 turda galip gelen ilk takım maçı da kazanır! Her tur rastgele bir haritada oynanır, bu nedenle düşmanı olabildiğince çabuk imha etmek için takımınla beyin fırtınası yap!
İpucu: Kendini ve takım arkadaşlarını mermilerden korumak için Polis Kalkanını akıllıca kullan.
Eğlence Parkı
Arkadaşları sohbete hızlı bir şekilde davet edebilmek için Arkadaş Davet Et ve Davet Kartı özellikleri eklendi. Gerçek zamanlı sesli mesajlaşma özelliği ile arkadaşlarınla özgürce konuş!
Önemli Anlara durum kaplamaları eklendi, böylece oyuncular kendi durumlarına daha kişisel dokunuşlar yapabilirler!
C3S7
Yeni Cycle 3 Sezon 7 başladı! Yeni Antik Gizem: Yükseliş görevlerini tamamla ve hatıra unvanlarının kilidini aç.
Royale Pass Month 13: Exo-Genesis
Yeni Royale Pass Month başladı. RP'ye özel bir Eskort Uçak kaplamasını %90 indirimli al ve Süper Puan Görevi iadeleri elde et!
1. Silvanus Zırh-X
Silvanus Zırh-X'i (6 Yıldızlı) elde eden oyuncular artık maskeyi envanterlerinde ayrı olarak giyebilirler.
2. Abonelikler
Abonelik özelliği yenilendi ve bazı tek amaçlı kuponlar genel kupon olarak güncellendi. Her gün ilk Klasik Sandık için %75'e varan indirim elde et. İlk kez abone olma ödülü güncellendi.
3. Temel Deneyim
Son Dakika › Gamegar › PUBG Mobile 2.1 güncellemesi ne zaman gelecek? PUBG Mobile yeni güncelleme ne zaman? - Son Dakika