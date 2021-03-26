PUBG Mobile, 2021 Türkiye Espor turnuva programını açıkladı

PMCO Türkiye Bahar Sezonu 2021 Turnuvası, 24- 28 Şubat tarihleri arasında gerçekleşmiş ve 4 günlük rekabetin doruklarda olduğu mücadelelere sahne olmuştu. Final karşılaşmaları ile belirlenen turnuvanın en iyi 12 takımı PUBG Mobile Pro League (PMPL) Türkiye 1. Sezonu'na katılma hakkı elde etmişti.

PMPL Türkiye 1. Sezonu, bir yeniliği beraberinde getiriyor. Turnuva Türkiye'de ilk kez düzenlenmesinin yanı sıra dört hafta boyunca lig usülünde oynanacak karşılaşmalara sahne olacak. Turnuva 20 Nisan - 16 Mayıs 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve canlı olarak yayınlanacak.

Hem PMCO hemde PMPL, 2021 yılı boyunca diğer etkinliklerle beraber yılda iki kez düzenlenecek.

PUBG MOBILE TURNUVA PROGRAMI 2021

· PUBG MOBILE Club Open (PMCO): Takımların PUBG MOBILE'ın rekabetçi ekosistemine katılabilecekleri turnuva. Yılda iki kez düzenlenecek etkinlikte, turnuva başına 29.200 Amerikan doları ödül dağıtılacak.

· PUBG MOBILE Pro League (PMPL): Bölgedeki en iyi takımların katılacağı en rekabetçi lig. Sezon başına 150.000 Amerikan doları ödül havuzu ile yılda iki kez düzenlenecek.

· PUBG MOBILE Kampüs Şampiyonası (PMCC): Üniversitelere kayıtlı öğrencilerin katılabileceği turnuva. Yılda iki kez, turnuva başına 6.000 Amerikan doları ödül havuzuyla düzenlenecek.

·PUBG MOBILE National Championship (PMNC): Yukarıdaki üç turnuvadan gelecek takımlarla düzenlenecek ulusal etkinlik. Yılda bir kez 30.000 Amerikan doları ödül havuzuyla düzenlenecek.